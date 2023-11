Paul McCartney: ¿el músico más importante de la historia?

(Dedicado a la memoria de Manuel Guerrero y Francisco Zamudio)

“¿Paul McCartney es el músico más importante del Siglo XX? Por supuesto que sí, ahí están las cifras, si lo quieres ver a través de su obra, en todo lo que ha tocado en el ámbito cultural, social, emocional, artístico, desde Los Beatles hasta posteriormente como solista seguirá siendo inigualable y seguramente se quedarán así los números… Pareciera que creativamente ha agotado su propia beta, pero si escuchas McCartney III queda claro que el genio ahí sigue; también parece que en los últimos años la industria le ha impuesto una dinámica para colaborar con los artistas del momento pero él no necesita esas colaboraciones. Debe presentarse con artistas de sus mismas credenciales; su última colaboración con los Rolling Stones es genial", Rogelio Matamoros, La Mosca en la Pared / Rolling Stone México.

Era 1978, hace 45 años, y en los estudios Abbey Road de EMI, ya legendarios entonces, Paul McCartney, el ex bajista de Los Beatles, líder de Wings, una de las bandas más populares de los 70, convocó a una serie de contemporáneos suyos en el gremio rockero, más otros músicos no precisamente Involucrados en el rock, para crear una obra que por su diseño se definió en ese momento como algo inédito en los 100 años de música grabada: juntar una serie de verdaderas figuras para crear una orquesta, una "rockestra", y promoverla con el fin de recabar fondos para Kampuchea.

No era la primera vez que el rock se unía para un fin benéfico pero era la primera vez que se grababa un tema en ese formato. Los involucrados fueron Denny Laine, David Gilmour, Hank Marvin, Pete Townshend, John Bonham, John Paul Jones, Ronnie Lane, Bruce Thomas, Linda McCartney, Tony Carr, Ray Cooper, Tony Dorsey y varios más.

"Rockestra Theme" fue un éxito, ganadora del Grammy a mejor grabación instrumental de rock, antecedió a "Do They Know It's Christmas?" y "We are the World"; colocó a macca como una figura de alta convocatoria y significa hasta este momento el punto más alto de creatividad en la carrera de Sir Paul McCartney.

El lugar común discrepará con esta postura. Dirá que la mayor aportación creativa de Paul ha sido dentro de Los Beatles, dirá, increíblemente en pleno siglo XXI, que Paul McCartney es un músico liviano, baladista, comercial; que John Lennon fue el innovador del grupo; que en los 70 Elton John tenía éxitos mayores; que en los 80 se acabó el fabuloso Paul; que en los 90 se aferró a la memoria de la beatlemania y que para lo que llevamos de este siglo, vive de la nostalgia. Es increíble que haya todavía algunos que piensen de este modo.

James Paul McCartney, nació al igual que sus compañeros beatles en la crisis y bajo las bombas de la segunda guerra mundial. Fue a la escuela pública (a la cual por cierto, envió a sus hijos para conectarlos con la vida real), no terminó una carrera profesional porque apostó al igual que sus amigos, su futuro en la música, la que lleva en la sangre gracias a la herencia de su padre y abuelo.

Sus truncos estudios profesionales no evitaron que fuera un autodidacta musical que apesar de no saber solfeo (la lectura de las notas musicales), es capaz de dirigir una orquesta. Cualidad y ambición seguramente heredada de su madre, una enfermera católica con raíces irlandesas, casada con un protestante de ascendencia escocesa. Toda una mezcla que propició el eclectisismo y apertura de las capacidades de Sir Paul, un todo terreno musical, social, político, artístico y por supuesto cultural, como ninguna otra figura emanada del siglo XX.

Fue un Beatle, lo que ya de por sí lo ubica en el Olimpo de la música; fue parte de la sociedad compositora más importante de la historia (Lennon / McCartney); ideó las bases del disco más influyente de todos los tiempos, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band; escribió "Yesterday", la canción más popular del siglo pasado y base del movimiento de los cantautores, además de "Helter Skelter", una las piedras fundacionales del heavy metal, con una de las historias más sórdidas del rock; fue pionero en la música electrónica, involuntariamente inventó los loops en la época de Revolver e incursionó en el synth pop a la par de bandas como OMD y Depeche Mode con su disco McCartney II, menospreciado en su momento, que ahora es referencia del género para las nuevas generaciones; fusionó la música clásica y el rock antes que los progresivos.

Además, escribió el primer hit de los Rolling Stones ("I Wanna Be Your Man"), y la canción que inspiró a Damon Albarn para el sonido del primer disco de Gorillaz ("Check my Machine"); grabó con todos los sobrevivientes de Nirvana; es parte de dos de las historias más impactantes del espectáculo: la teoría de la conspiración "Paul está muerto", y la traición de su entonces amigo Michael Jackson en la adquisición de los derechos de las composiciones de Los Beatles en los 80; tiene el Record del libro Guiness como el músico más exitoso hasta este momento, etc., etc., etc.





“Me da una impresión que Paul tiene una transición al entrar a los ochenta años y tiene mucho que ver con la pandemia. Él mismo lo dijo durante el Covid con su primera entrevista: que se replanteó absolutamente todo. Se replanteó cómo cerraría los últimos años de su carrera: ahora sus conciertos son súper controlados, todo está muy medido, cada movimiento está muy bien hechecito, ya aprendió a jugar con su voz para no exhibirse, está muy bien apoyado por su banda", Alejandro Flores, La Hemeroteca.

Se dejó de pintar el cabello; se ha reconciliado con su pasado, a Paul muchos años le molestó esta cosa de que primero Lennon, dejó de pelearse con eso también.





“Parte de la música actual está muy influenciada por los Beatles y Paul McCartney: el rock, lo indie, la psicodelia, donde han sido factores y partícipes. Kevin Parker de Tame Impala creció escuchando a Los Beatles. Paul McCartney en definitiva puede mezclar lo antiguo y lo actual, por ejemplo, su disco McCartney III que ha sido reversionado por personalidades de talle importante que influyen a los jóvenes de hoy en día: Beck, Damon Albarn, Khruangbin; encuentras a una cantante que se hizo famosa por Tik Tok Phoebe Bridgers; si tú le preguntas a Los Bandalos Chinos de Argentina cuáles son sus principales influencias te van a decir que Los Beatles, particularmente Paul McCartney”, Saúl Rodríguez, Ibero 90.9.





La diversidad en su trabajo, la mayor de sus virtudes, es también hay que admitirlo, la debilidad más grande de su obra. Tal eclecticismo y diversidad lo han llevado a incursionar en muchos géneros, a veces con mucho éxito, en ocasiones de manera regular, casi nunca con fracasos escandalosos.

De alguna forma en el claroscuro mccartniano podríamos definir a Paul como un obsesivo músico, que todo el tiempo está trabajando, escuchando las tendencias (de manera más actual Paul ha mostrado su admiración y gusto por grupos como MGMT y Snow Patrol, por ejemplo), inquieto, preocupado por los charts, las portadas de las revistas, la vigencia.

En Anthology, George Harrison cuenta cómo era tal el deseo de Paul para regresar al estudio, que les llamaba continuamente, cosa que les provocó un cierto temor por contestar en las mañanas el teléfono; de hecho, John se inspira en ello para escribir "I'm Only Sleeping".

Eso lo ha hecho colaborar con los máximos productores de los últimos sesenta años: George Martin, Chris Thomas, Geoff Emerick, Mark Rhonson, Hugh Padham, Nigel Godrich, Niel Dorffsman, David Kahne, Diana Krall, Phill Ramone, Andrew Watt, entre muchos más; quizá solamente le haga falta trabajar con Rick Rubin, quien lo entrevistó para la serie documental 3, 2, 1, hace un par de años; de sus colaboraciones megalómanas han surgido dos que incomodaron a los fans: Rhianna y Kanye West.

“En los sesenta nunca venían los rockeros de afuera, estaba prohibidísimo el rock en México. No por cómo nos comportáramos, sino porque el gobierno no lo autorizaba", Julia Palacios.

Cuando tocó Paul McCartney en el Zócalo, hace unos años, yo decía esto es verdaderamente histórico.

"O sea, una cuarta parte de Los Beatles tocando en el Zócalo, cuando esta ciudad y las autoridades de esta ciudad prohibió que vinieran, pero todo estaba prohibido aquí”.





“George Harrison consideraba a Rubber Soul y Revolver como álbumes hermanos, a la mitad de ellos apareció Pet Sounds. Paul lo escuchó y dijo “¿Qué es esto?”; para Paul “God Only Knows” es la mejor canción que se ha hecho, por cierto, Brian Wilson y Paul cumplen años con dos días de diferencia. Hubo entonces una rivalidad creativa entre los Beatles y los Beach Boys y Paul y George Martin la supieron aprovechar hasta la concepción de El Sargento Pimienta; por cierto Rubber Soul es un disco dominado por John y Revolver es un disco dominado por Paul, eso que ni qué”, Manuel Guerrero.





Más allá del terreno musical ha trabajado con poetas como Allen Ginsberg y William Borroughs; ha charlado con políticos y activistas de alto nivel para darle empuje a las causas que persigue: la protección a los animales; a su campaña de concientización sobre las minas terrestres; sobre el vegeterianísmo (él es responsable de que Lisa Simpson no coma carne); sobre los derechos civiles ("Blackbird" fue compuesta en pleno 1968, cuando la lucha de los afroamericanos en Estados Unidos estaba en su punto neurálgico).

Definitivamente la postura de McCartney ante la protesta civil o las causas sociales fue y ha sido mucho más moderada que la de John Lennon por ejemplo, pero sin duda, en las causas que ha abanderado, es ejemplar.

“El trabajo de Paul McCartney tiene varias características: uno, él es el que entiende más los arreglos, es el tipo que tiene más variaciones dentro de una misma canción; él escribió “Helter Skelter”, por ejemplo, más allá de que si es un fresa o un rockero, con Wings escribió “Live and Let Die” que tampoco es suavecita. El tipo es completo. Dentro de Los Beatles es el que tiene más organizados los arreglos en la cabeza, por eso es el impulsor de El Sargento Pimienta; por supuesto que es plausible que a los ochenta años esté haciendo giras y que su propósito no sea el dinero, lo hace por los fans”, .Jorge R Soto.

“Al inicio de la carrera de Los Beatles la mayoría de las canciones aunque fueran escritas por uno o por otro, tenían un sentido de colaboración. Creo que es a partir de Revolver donde esto cambia definitivamente y hasta el final de su carrera aunque las composiciones de Lennon y McCartney fueran por separado tenían el estilo de la mancuerna. Fue al inicio de sus carreras solistas cuando tuvieron una marcada rivalidad, con la leyenda de la portada de Ram de Paul y “How Do You Sleep?” de John en Imagine esta rivalidad llega al extremo. Por fortuna pudieron reconciliarse no del todo aunque sea y hoy conocemos “Now and Then", Andrés Sánchez Juárez, El Visisonor.

Ver a Paul McCartney en vivo es casi como ver a Los Beatles en directo. Para los que no pudimos ver al Cuarteto de Liverpool, presenciar un concierto de Paul, es ver a Los Beatles. En 1989 acumuló a tantos espectadores en Brasil, que fue ingresado al Guinness World Records por el recital con mayor audiencia en un lugar cerrado. El venue fue el Maracaná.

En México se cumplen de manera curiosa 30 años de su primera visita, a la par de la que puede ser su última vez en suelo azteca. La relación con México y el ex beatle es de cariño recíproco. Con su visita de 2023 se acumulan seis ocasiones en las que hemos podido demostrar el fanatismo mexicano a la beatlemanía.

De hecho, la ciudad en todo el planeta, dónde más se escucha a The Beatles es la Ciudad de México, según las métricas de Spotify. Este hecho se puede comprobar con las seis décadas que sin interrupción, han tenido los programas dedicados al Fab Four, en la radio mexicana.





“Hace treinta años, en su primera visita, Paul no tuvo la oportunidad de estar en la Ciudad de México porque no se hospedó aquí pero su mayor experiencia fue con el público. Se conmovió mucho cuando en "Penny Lane" la gente usó sus encendedores y se hizo un efecto como de ola. Tuve la oportunidad de trabajar con él en esa época y en el segundo concierto comentó su conmoción por los encendedores", Raymundo Gabriel, El Agente Naranja.

Tiempo después él mismo compuso una canción para el público mexicano "Shine a Light", hecha precisamente para ese momento de luces y en agradecimiento al público mexicano





“Hace treinta años fue la primera visita de Paul McCartney a México y los niños que fueron con sus padres entonces ahora son los padres que llevan a sus hijos. Venimos manejando desde hace algún tiempo que cada visita de Paul pueda ser la última, y esta quizá lo sea. Llevamos seis generaciones de beatlémanos; Los Beatles son eternos o por lo menos van a durar más que nosotros”, Ricardo Calderón.

Beatle, activista, innovador, fresa, pesado, leyenda, pero sobre todo genio, Paul McCartney es sin duda el músico vivo más importante en este momento. A los 80 años ha redefinido la senectud, junto a varios miembros de su generación como The Rolling Stones, quienes acaban de alcanzar el Número 1 del UK Official Chart con su nuevo disco, Hackney Diamonds. Han demostrado que se puede envejecer sin dejar de lado la vigencia.

Para los detractores de McCartney, los que piensan aún que hace "tontas canciones de amor", y que la voz se le ha acabado, o quizá crean que todo lo hace por dinero, quedan los hechos y los ejemplos. Es poco mencionado pero en 2005, Macca se creía vencido, terminado.

Su último álbum entonces "Driving Rain", no había logrado el éxito comercial promedio de sus obras en general. Dice la historia que le ofreció a George Martin producir su nuevo trabajo, él se negó. En cambio le recomendó trabajar con Nigel Godrich, el productor del último gran álbum de la historia OK Computer de Radiohead, quien para Martin era alguien fuera de serie. Cuando George Martin juntó a ambos, a Paul y Godrich, el último sólo pidió una condición: "Paul, debes ejecutar todos los instrumentos. Para ser tú, necesitas hacerlo como antes".

Los resultados de ese trabajo fueron una enemistad entre Godrich y Macca y un álbum fabuloso: Chaos and Creation in the Backyard.

El disco regresó a Macca al Billboard; fue nominado como Mejor Álbum del Año en los Grammy; nos trajo totalmente a Paul al siglo XXI, y revitalizó la leyenda.

Al pensar en una carrera tan grande como la de Paul McCartney, cerrar un artículo con una anécdota en el siglo XXI, es un acto que demuestra que Macca, es un artista vigente, de estudio. Que se ha reinventado bien y mal en los sesenta y tantos años de carrera que lleva bajo su brazo.

Las reglas no serían justas si lo comparamos con Bach y Beethoven, pero en el tiempo que nos ha tocado vivir, entre varias generaciones, Paul McCartney es uno de los hombres que más corazones ha tocado en nuestra existencia.

Un ejemplo más: los niños de los 80 en México, tuvimos nuestro primer contacto con el rock en Canal 5, ahí transmitían el video de las ranitas, "We All Stand Together"; éxito en UK, y en las mentes de los niños mexicanos de la época, de los 80, ejemplo de que Paul McCartney está aquí, allá y en todas partes.