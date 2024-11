Paul McCartney en CDMX: ¿Cuál es la sorpresa que preparan los fans?

Los fans de Paul McCartney quieren hacer de su concierto en Ciudad de México algo inolvidable, y para ello se está difundiendo una convocatoria a través de Tik Tok para hacerle una dinámica sorpresa.

El usuario Héctor G. Legorreta informó que la dinámica consiste en llevar globos de colores, para levantarlos en algunas canciones específicas.

Cuando Paul interprete “My valentine”, se invita a elevar globos rojos en forma de corazón, e iluminarlos con las luces de los celulares.

Gossip Paul McCartney: ¿el músico más importante de la historia?

Para “Ob-La-Di, Ob-La-Da” se utilizarán globos verde, blanco y rojo del número 9.

Para el tema “Hey Jude” se pondrán en alto letreros que digan la frase “Na, Na, Na”, que aparece en la canción y suele ser uno de los momentos más emocionantes de su show.

Finalmente, en “Let ‘Em In” y “Let It Be” se propone encender las luces de los celulares.

¿Cuándo son los conciertos de Paul McCartney?

El intérprete de “Live And Let Die” se presentará en solitario los días 12 y 14 de noviembre en el Estadio GNP. Para despedirse de la capital, ofrecerá un show más dentro del marco del Corona Capital, esto sucederá el domingo 17 de noviembre a las 23:30 horas.