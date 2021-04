Paul Stanley enfrenta nuevas aventuras en el amor en Mi querida herencia

A más de un año del estreno de Mi querida herencia, en el canal Las Estrellas, Paul Stanley su protagonista, mantiene la esencia de su personaje Charly, en la tercera temporada que inicia este jueves 15, que le dará continuidad con la tercera temporada, en cuya trama él como Charly no pierde su sex appeal frente a su amor Roxana Castellanos Deyanira Rubí.

El matrimonio por conveniencia de Charly y Deyanira que busca desenmascararlos el primo Agustín Arana, Diego ahora felizmente atrapado por Bárbara islas, Britny; es de los pocos envidiados por la galanura de Charly, por más de uno de los corpulentos hombres que pululan en los gym.

Lamenta Stanley que el primer actor Pato Castillo que encarna a El Abuelo Gregorio, se encuentre hospitalizado y muy probablemente se pierda la transmisión del primer capítulo de la nueva temporada.

“Le deseamos que tenga mucha fuerza de voluntad para salir de este trance de salud. Para mí es un orgullo trabajar a su lado en la serie, independientemente de ser un gran actor, un gran compañero; es un gran ser humano. Estoy agradecido de ser parte de la vida de Pato y que hemos disfrutado de grandes momentos de las grabaciones de Mi querida herencia”.

Agrega Paul en la entrevista con El Sol de México, “en esta nueva temporada producida por Elías Solorio, vamos a conocer más a los personajes con nuevas tramas y enredos en las escenas que cada acción provocarán la risa de los espectadores.

“Y seguimos en el tono que los estereotipos de galán ya se han ido transformando y colocándolos en la realidad de la vida, porque no todos los que pasan en la calle, son esbeltos con un frente de lavadero y demás para verse como mameys o de calendario”, confía.

Aunque reconoce que su personaje Charly, “al nacer en cuna de seda, es noble, bueno e inocente, también es muy educado y él cree que merece de todo y dispone de todo. Por eso cuando murió su padre le puso muchas trabas para disponer de su herencia porque sabía que el dinero se lo acabaría en fiestas y destrampes”.

Opta por no revelar si la actriz Eva Cedeño sigue en los nuevos episodios o se fue de viaje, debido a que protagoniza Qué le pasa a mi familia del productor Juan Osorio.

Así con Mi querida herencia lo veremos con nuevos episodios en su tercera temporada en el Canal Las Estrellas después del Noticiario de Denise Maerker.

Entre otras cosas Paul Stanley confirma que en el programa matutino de revista Hoy, “hay mucha armonía entre nosotros los conductores”. De ahí que asegurara que con Arath de la Torre, anteriormente coincidieron en otros proyectos y ha visto que llegó a integrarse al equipo para sumar”.

Paul asegura que él como “talento sólo me preocupo por hacer bien el trabajo que me compete. Y el rating se le deja para la productora. Lo mío es conducir y hacer bien lo que me compete”, finaliza.