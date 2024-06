Paul Stanley recuerda a su padre en el 25 aniversario de su muerte

“Hace 25 años te fuiste, hoy te recuerdo todos los días con amor honrando tu vida, extrañándote y resiliente”, escribió Paul Stanley en su cuenta de Instagram, este 7 de junio, cuando se cumplen 25 años del asesinato de su padre, el carismático conductor Paco Stanley.

Paul compartió un video con parte de una entrevista que ofreció su padre en TV Azteca, la televisora en la que trabajó hasta que fue asesinado el 7 de junio de 1999, sin que hasta ahora se haya revelado oficialmente quiénes fueron los autores intelectuales y materiales del homicidio.

En el video se ve a Paco Stanley en una actitud un tanto seria, mientras expresa: “Yo soy un ferviente creyente en Dios, yo creo que no es importante qué religión tengas, sino lo creyente que seas en su ser”. Por un instante, se observa que está acompañado de Mario Bezares, su compañero en los diferentes programas que condujo.

“Todos los días me paro frente al espejo y digo: ‘Dios mío, gracias por dejarme vivir, de lo demás yo me encargo’”, expresó. Otra toma muestra al público en el estudio de televisión atento a las palabras del conductor y empresario.

“Creo que admiro básicamente a Dios, admiro a muchos escritores, a mucha gente talentosa, me nutro mucho de los poetas porque de alguna manera mis padres me enseñaron la poesía, me nutro mucho de la filosofía, soy una gente muy intensa, muy profunda, muy sola; cuando estoy solo y me gusta mucho estar solo y me alimento mucho de lo que leo, de lo que escribo, de lo que siento”, agrega Stanley.

Tras reconocer que la lectura y la escritura le hacían sentir “más humano”, Paco Stanley dijo: “me hacen sentir un poquito más honesto, no más honesto, porque honesto es una palabra tan grande, que no creo que haya nadie que se pueda poner las botas de honestidad, bueno solamente los políticos”, remató con una sonrisa, mientras se escucha una expresión de ironía de Mario Bezares.