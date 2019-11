Paul Young experimenta con música mexicana

Aunque parezca extraño, la mejor época de Paul Young fue después de la fama, el mismo lo considera así pues “empecé a seguir adelante y a probar nuevos sonidos, cuando tuve fama, tuve muchísima presión de la disquera de mantener el mismo sonido sin avanzar, y lo que quería era experimentar, sé que a las canciones no les fue tan bien pero fue un periodo que me hizo muy feliz”, menciona el cantante.

Por eso, a pesar de que Everytime you go away, es una de las canciones más conocidas del inglés, el cantante se ha dedicado a explorar diferentes sonidos entre ellos la música mexicana.

“Mi primer interés en México es la música, en los 80 estuve con en algunos escenarios y me gustaron mucho los sonido que había en el país, entonces empecé a buscar cada vez más y más sobre música mexicana”, cuenta Young a El Sol de México en entrevista desde República Dominicana.

Así el cantante ha pasado por géneros musicales como soul, blues, R&B y new wave y también aventurado a ciertas mezclas con música de banda y tex-mex con su banda Los Pacaminos.

Sin embargo, en esta ocasión, el cantante visitará México como parte de la nostalgia en torno a la década de los 80 con un concierto que reunirá a Modern English y Midge Ure, en el festival Rewind Alternative.

“ Creo que la música de mi época sigue siendo muy importante, creo que cualquier artista que hizo música en los 80 fue muy afortunado, porque aun tiene mucha repercusión, lo mismo pasa con la música de los 60 la escuchas y dices, eso era diferente y brillante, ellos tomaron las oportunidades y experimentaron con los instrumentos”, explica Young.

Y considera que en la actualidad es más complicado para los músicos innovar. “Ahora hay muchísimos artistas, es difícil hacer cosas distintas, tiene más que ver con el sonido, hay muchísimas grabaciones en las que las guitarras y la batería son demasiado genéricas, pero cuando escuchas a alguien con un sonido muy diferente es increíble, para mi Prince fue el ultimo artista con un sonido muy autentico y cuando lo escuchas en la radio sabes específicamente quien es, y creo que ya no hay artistas así ahora”, sentencia.

Para lo que resta del año, el cantante le dedicará todo su tiempo a su banda Los Pacorinos, y asegura que a inicios de año comenzará a componer nuevas canciones.