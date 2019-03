Paulina Gaitán regresa con el Diablo Guardían

GUADALAJARA.- El personaje de Violeta de la serie Diablo guardián cambió significativamente la carrera de la actriz Paulina Gaitán y ahora ya está todo listo para el estreno de la segunda temporada, conformada con ocho capítulos, para el próximo 12 de abril por Amazon Prime Video.

“Violeta es un personaje que nunca voy a olvidar, es una mujer fuerte, que siempre toma sus propias decisiones”, afirma Paulina Gaitán quien recuerda que su acercamiento con la novela de Xavier Velasco fue algo raro.

“Un amigo que estudiaba cine me regaló Diablo guardián hace como siete años en mi cumpleaños y me dijo que no conocía a otra persona que no fuera Violeta más que yo”.

Pasó el tiempo y cuando le llamaron para hacer el casting de la serie revisó en su librero para buscar el texto y vio que hasta tenía una dedicatoria del propio autor Xavier Velasco que decía: “Paulina Gaitán una excelente actriz, del papel a la pantalla”.

Cuando conoció a Velasco le enseñó el libro y él le dijo “eras tú desde hace muchos años”, por eso Gaitán está convencida del destino y este personaje le tocaba hacerlo.

Las dos temporadas se grabaron seguidas, por lo cual tuvo que bajar de peso 15 kilos y estar a dieta por seis meses, “pero el esfuerzo valió la pena” y ahora en esta última temporada se centrará en Violeta, Pig y Nefastófeles, “tres personajes que lucharán por hundirse unos a otros”.

La actriz vuelve al Festival Internacional de Cine en Guadalajara, donde presentó hace 10 años el filme Sin nombre. “Estoy muy nerviosa de volver, me parece que es un festival muy importante y estoy muy contenta de traer una película tan interesante como Souvenir”.

La cinta que participa en la sección por el Premio Mezcal, aborda el tema del embarazo subrogado, “es algo que yo no he visto en el cine antes y me parece que el director Armond Cohen tuvo mucha delicadeza para contar esa historia”.

OMG! Acusan a actrices de Hollywood de pagar sobornos millonarios a universidades

La protagonista de cintas como Somos lo que hay también participó dentro del FICG en un panel de mujeres en el cine, donde se habló de la fortaleza femenina en la industria fílmica.

“Veo un cambio en la industria, creo que cada vez más las mujeres tenemos más espacios, más personajes protagónicos donde podemos sacar la casta y demostrar que podemos contar cualquier tipo de historia y contarlas bien”, explica la actriz que el próximo 22 de marzo estrenará la cinta Las niñas bien, de Alejandra

Márquez y además se alista para irse una temporada a Chile para grabar otra serie.