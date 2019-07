Paulina Goto rompe las reglas

Paulina Goto volverá apoderarse de la televisión como la protagonista Marcela Durán, como una jovencita rebelde sin futuro, que sus acciones tienen consecuencias, aun contra el dolor de sus padres Arcelia Ramírez, Inés y Alberto Estrella, Vicente, en la telenovela de corte familiar, Vencer el silencio, para la que se requiere un solista de canto urbano y rap con una letra contestaria como lo confirmó la productora Rosy Ocampo, sin revelar dicho nombre.

A dos años de ausencia en la pantalla chica de Paulina, también interpretará una canción de su autoría a lo largo de la trama de los 45 capítulos, como lo hizo saber durante la entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM), en el claquetazo de Vencer el silencio, en periferia de Plaza Cuicuilco.

“Estoy muy contenta, no había tenido la oportunidad de trabajar con Rosy Ocampo, había escuchado cosas muy padres de ella y mira ya estoy bajo su mando en esta historia original que va de la mano de Population Media Center (PMC), en la que se abordará el embarazo en una adolescente, “le toca a mi sobrinita Arely, encarnada por Emilia, hija de Arcelia Ramírez, quien va a hacer mi mamá Inés ficticia”, detalló.

Pau, habló de Marcela Durán, quien es la jovencita que encarnará en la trama, “En la televisión no me había tocado una protagonista que se equivoque y que cometa ilícitos graves y no tan graves y que ella como persona tendrá que acatar las consecuencia ante su decisión hasta de robar un auto, porque Marcela, es una mujer fuerte e impulsiva, pero a la vez angelical y hasta inocente”.

En relación a tocarse el tema del embarazo en una adolescente que le toca a su sobrinita Arely, “ya es tiempo que por medio de la televisión se haga conciencia no sólo a los adolescentes también a los padres que tienen que informar como parte de la educación de sus hijos, porque la mayoría de la enseñanza es en nuestras casas. Veo padrísimo que Vencer el silencio, viene abrir una ventana en la televisión se va a hablar de este tema”.