Paz Vega, la estrella internacional detrás de la nueva Catalina Creel

Si Hollywood es la Meca del cine, México lo es de las telenovelas. Paz Vega lo reconoce y se siente "honrada" de participar en la nueva versión de Cuna de lobos, que se estrena hoy. "Es una telenovela icónica y voy con un personaje aún más icónico", .dice de su interpretación de Catalina Creel.

La televisión no le es ajena a esta estrella cinematográfica, protagonista incluso en el cine dentro del cine (en Hable con ella, de Pedro Almodóvar, estelariza el corto Amante menguante, que el enfermero Benigno narra a Alicia, la paciente en coma).

Ella era una figura destacada de la TV española a principios de la década del 2000, gracias a la serie 7 vidas, que abandonó justo en su momento más alto. Sin hablar el idioma, sin mayores contactos, pero con ganas de triunfar, fue a filmar a Estados Unidos.

"La oportunidad de trabajar en Estados Unidos me surgió muy pronto y dije 'por qué no', mientras me guste la historia y sea un reto, allá voy. En mis primeros proyectos, como no hablaba inglés, fue muy difícil enfrentarme a personajes y estar en un equipo donde no entendía nada, no podía comunicarme, pero esas cosas me gustan porque creo que uno saca lo mejor de sí mismo cuando se encuentra en situaciones que no controla", relata la actriz española, que también acaba de estrenar Rambo V Last blood en México.

Pero fue una cinta en español la que le dio la internacionalización: Lucía y el sexo, de Julio Médem que estrenó en 2001. "Esa película viajó mucho, todavía sigue viajando, hace poco estuve en Japón y la gente me conoce por eso. Es una película que me dio mucho y yo también le di mucho, lo puse todo ahí".

Con una producción en español que se difundirá internacionalmente, Paz Vega regresa al género del cual gusta "desde pequeñita", cuando llegó a España Los ricos también lloran. "Es curioso, yo he rodado en Europa del Este y ahí la gente habla un poco español porque han visto telenovelas mexicanas", apunta quien actuó en 2016 en la cinta La vida inmoral de la pareja ideal, de Manolo Caro.

El reto de interpretar a una villana icónica de la televisión, concluye, lo enfrenta sin juicios morales. "Como actriz no puedes juzgar a tus personajes. Aunque Catalina hace todo por amor a su hijo y eso sí lo puedo entender".

Cuna de Lobos, segundo lanzamiento de Fábrica de Sueños, protagonizada por Paz Vega, Gonzalo García Vivanco, Diego Amozurrutia y Paulette Hernández, estrena hoy a las 21:30 por Las Estrellas. Narra la historia de Catalina Creel (Paz Vega), matriarca de la familia Larios. Una mujer dominante y obsesiva, que no titubea en hacer lo necesario para lograr sus objetivos y proteger sus intereses.

“La historia es inquietante, es morbosa, tiene muchos elementos para que sea una serie atractiva y sensual al público, está dedicada a la gente que vio la original y a los jóvenes que no la conocen les fascinará", señaló la ganadora de una Palma de Oro en Cannes.