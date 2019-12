Pedrina sigue su camino como solista y planea gira en México

Hace casi dos años ya que Pedrina emprendió su camino como solista, el cambió no le ha parecido radicalpues siempre ha entendido la realización musical como un trabajo de equipo y por eso, lo único que ha cambiado ahora que ya no forma parte del dúo Pedrina y Río, es que “siento como una energía muy bonita de esas ganas de empezar de cero”, explica en entrevista con El Sol de México.

“Los artistas somos seres humanos y cambiamos a través del tiempo, cuando uno cambia su apariencia física tiene que ver con algún cambio psicológico, lejos de ser algo superficial, como te ves y como te percibes a ti mismo, te ayuda a cambiar y es algo parecido a lo que he hecho con mi música”, comenta.

Así, la compositora ha experimentado desde la cabeza rapada, rastas largas, hasta el cabello castaño, “ahora estoy rubia, mañana no sé que voy a querer, todo va hacia poder expresarse libremente”, explica la autora de Casa, su último sencillo como solista.

Pedrina es determinante al decir “sería una artista bastante mediocre si me repitiera una y otra vez”, mientras comenta que su música es una constante exploración de sonidos. “Hoy en día, estoy muy entusiasmada con géneros más urbanos, como el trap, es una búsqueda de encontrar mi propio estilo de ese género”.

Sin embargo, y a pesar de ser colombiana, no se considera una cantante de música urbana, ni parte del movimiento que ésta música está gestando alrededor del mundo. “Soy una artista independiente y me siento más cómoda en lo alternativo, pero no tengo problema con experimentar con géneros mainstream aunque tampoco significa que ya me convertí en mainstream”, asegura.

Es por eso que se siente cómoda siendo una artista independiente, y es consciente de las ventajas que brindan las plataformas digitales para músicos como ella. “Si algo tienen de bueno las nuevas formas de consumir música es que la gente puede elegir lo que quiere oír, anteriormente si no tenias discográfica o pagabas a la radio era imposible tener una carrera en la música, ser independiente en este momento y llegar de forma directa a tu audiencia es invaluable porque realmente tienes el poder en tus manos, es un gran momento para la música en general”, finaliza la cantante que planea una gira en México.