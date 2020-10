Pedro Almodóvar alista su nueva cinta Madres paralelas

Para el director español Pedro Almodóvar, los meses de encierro fueron fructíferos desde un punto de vista creativo. Escribió un nuevo largometraje, Madres paralelas, que empezará a rodar en febrero con Penélope Cruz- pero a la vez se confiesa aterrado por lo que ve a su alrededor.

"No se ve luz al final del túnel, no estamos viendo soluciones y en parte se debe a los enfrentamientos políticos", afirma en entrevista. "La bronca partidista es lo peor que nos puede suceder en una situación así, es tan grave como la propia enfermedad, necesitamos soluciones".

Como "una metáfora del confinamiento, con un personaje aislado y doblemente amurallado", Pedro Almodóvar presenta La voz humana, cortometraje que filmó a partir del mismo monólogo de Jean Cocteau que estuvo en el origen de Mujeres al borde de un ataque de nervios y La ley del deseo, sobre uno de sus temas favoritos: la mujer abandonada y al borde del abismo.

"Me interesa mucho la situación de una mujer en un estado de nervios tan particular. Una mujer en ese estado mental hace cosas que no haría una mujer tranquila. Y me interesa más que el hombre, porque aunque sufrimos igual y somos igual de humanos, nuestro modo de reaccionar es menos espectacular, somos más aburridos", afirma.

En plena crisis y con sequía de grandes estrenos en los cines por la pandemia, Pedro Almodóvar estrenó este miércoles en 111 salas españolas su primer corto en inglés, protagonizado por Tilda Swinton.

"El resultado es positivo, le he perdido miedo a la idea de rodar en inglés; también porque el español es muy caliente y corrosivo, y en inglés hay cierta distancia con el personaje y la situación que me gustaba para un texto tan flamígero".

Tilda Swinton, agrega, "es una actriz muy versátil y pocas veces se manifiesta como es ella... la fe ciega que puso en mí, me dio muchas alas".