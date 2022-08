Pedro de Tavira concluye temporada de la obra 7 años

La admiración por multimillonarios como Elon Musk, Mark Zuckerberg o Jeff Bezzos es un reflejo del culto al dinero que guardan las sociedades modernas. A través de narrativas de emprendimiento e incluso mediante historias casi heroicas, se justifica la existencia de personas que acumulan una riqueza similar a la de naciones enteras.

La riqueza asentada en el mayor escalafón humano es una de las problemáticas que aborda 7 años, que termina temporada este miércoles en el Foro Lucerna; una obra de teatro sobre cuatro amigos fundadores de una exitosa compañía tecnológica, que son descubiertos por utilizar un paraíso fiscal para evadir impuestos y acumular más dinero. Una trama que bien podría estar en cualquier portal de noticias en estos momentos.

“Vivimos en una sociedad donde estamos completamente corrompidos por el dinero. Nos han educado para creer que somos los que tenemos en nuestra cuenta de banco. Si este año ganaste menos que el anterior, entonces estás en crisis y eres un fracaso aunque tengas agua, luz, casa, teléfono, comida, vacaciones. Pero ganaste menos: ya fracasaste. Lo que debes hacer es crecer, crecer y crecer…”, dice en entrevista con El Sol de México el actor Pedro de Tavira, protagonista de esta puesta en escena.

El elenco está conformado, también, por Alejandro Morales, Antonio Gaona, Cristian Magaloni, Jeannine Derbez, José Ramón Berganza, Pablo Perroni, y Rocío Verdejo.

Dirigida por Reynolds Robledo, 7 años pretende sacudir al espectador para que haga conciencia sobre el mundo en el que ha sido insertado, donde el consumo es regla diaria hasta el punto de asociar la felicidad o la plenitud con la cantidad de dinero que se tiene, asegura De Tavira, miembro de una de las familias más destacadas del teatro nacional.

“No es fácil tener los pies en la tierra en esta sociedad, porque la misma sociedad nos lleva a estar en competencia con todo y con todos. Un actor exitoso es aquel que tiene palomita azul y millones de seguidores, si no, no eres nadie. Si tu obra no agota entradas todos los días, eres un fracaso. No importa tu discurso artístico, tu trabajo… Se cree que el artista es bueno por cuántos millones vale su obra”, reflexiona De Tavira.

De algún modo, dice, el encumbramiento de los grandes magnates del planeta es un discurso predominante que encubre prácticas ilícitas que, justamente, son las que permiten que el 1% de los ricos del mundo posean el 82% de la riqueza global, según cifras de la Oxfam.

“Se nos dice que gente como Jeff Bezzos se hizo de la nada, o que todo fue producto de su esfuerzo, pero no es cierto, detrás de su riqueza está la explotación laboral de cientos de miles de personas. Lo mismo sucede con el señor Salinas Pliego o el señor Carlos Slim. En un sistema capitalista, quien tiene esa cantidad de dinero es porque ha explotado gente. No quiere decir que sean malas personas, no los conozco, pero en el sistema neoliberal implica que hay una serie de personas que fueron explotadas, mal pagadas, que no están sindicalizadas, que no tienen prestaciones. Tenemos iPhones o computadoras porque en otras partes del mundo hay gente con horarios de trabajo absurdos. La esclavitud sigue, sólo que la tenemos normalizada”, asegura De Tavira.