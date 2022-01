Pedro Fernández consolida su carrera actoral con Malverde

Cuando Pedro Fernández recibió la llamada que lo invitaba a interpretar en una serie de televisión la vida de Jesús Malverde, el actor no dudó en aceptar el desafío de encarnar a El Santo de los Narcos.

Había dos cosas que llamaron su atención. Primero la oportunidad de realizar a un personaje que vivió en la realidad, un nuevo reto en su carrera actoral. En segunda estaba la posibilidad de narrar otra perspectiva sobre la vida de este hombre de Sinaloa que por algunos es considerado como una especie de Robin Hood.

“Jesús Malverde fue un tipo que se vio maltratado de niño, que sufrió mucho. Ese dolor le despertó una sed de venganza que se fue traduciendo en justicia por su origen (sus padres murieron de hambre). Se convierte en un tipo que defendió a capa y espada no sólo a sus seres queridos, sino a pueblos enteros ante la justicia”, dice el actor en entrevista.

Su protagónico en Malverde: El santo patrón, serie que se transmite por Unicable a las 20:35 horas, significa su regreso a la televisión después de Hasta el fin del mundo, hace siete años. Un proyecto que significa una ruptura en su carrera, pues no se trata de una historia romántica o de comedia, sino de un drama con tintes históricos que nuca había realizado en más de 40 años de trayectoria.

“Para mí representó como si me hablaran para pedirme que fuera Superman, valga la expresión. Quiero decir que nunca me imaginé que me hablaran para algo así. Conocí la historia y es algo que me encantó, además era la hora de hacer un personaje con esta seriedad”, explica.

Lo cierto es que cuando le llegó la oportunidad de realizar a Malverde, el actor tuvo que quitarse algunas ideas sobre el personaje, alguien a quien conocía del habla. “Pero cuando me metí a documentarme para saber qué defendía, cuáles eran sus valores, sus lucha, descubrí que era una historia maravillosa que el público debe conocer”.

Pedro Fernández desea que el encarnar a un personaje como Jesús Malverde le permita al público conocer otros matices de su trabajo, para poder consagrarse mejor en su faceta actoral.

“Creo que es un proyecto que me va a dar la oportunidad de mostrarme como actor. No sé qué tan bueno, eso el público tendrá la mejor opinión y el tiempo será juez. Veamos si al final de Malverde he conseguido el objetivo de mostrarme con la capacidad que creo tener, eso es lo que ha significado esto para mí”.

Sus objetivos en la pantalla chica siguen creciendo. Después de esta historia, Pedro Fernández ya tiene otro proyecto por estrenar. El actor protagoniza junto a Consuelo Duval, Vadhir Derbez y Antonio Mauri Jr. la serie Mariachis, una producción que irá para HBO Max.

Esto no significa desapegarse de su faceta como cantante, pues para este 2022 tiene previsto el lanzamiento de nuevos temas musicales después de su último corte, Tanta fortuna. “Y al Auditorio Nacional regreso porque regreso este año. Aunque sea para vender camisetas afuera, pero ahí voy a andar”, bromea.