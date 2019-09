Pedro Komik dirá todo sobre el sexo en Canal 22

Como el alimento, el sexo es un derecho, asegura Pedro Kómik. Pero, ataja, "un sexo sano, porque la represión lleva a conductas violentas".

El cantante y actor estrena hoy a las 22:00 horas en Canal 22 El sexo nuestro de cada día, una revista informativa que abordará temas como la nueva masculinidad, el sexo en la historia y la política o el orgasmo, con el sustento de una investigación seria, pero con el humor que le caracteriza.

"Lo que queremos con este programa es recordar que el placer es un derecho que plantea la Organización Mundial de la Salud y para sentir placer es necesario tener acceso a la salud sexual, una mente y una autoestima sanas, vivir en una sociedad que te respeta, en la cual coexistir pacíficamente con todas las otredades", dice en entrevista para El Sol de México.

El programa, afirma, es su aportación para que la sociedad sea más libre y, por tanto, sana. "Dejar de pensar que nuestros cuerpos son motivo de vergüenza, porque desde ahí parten muchos males. ¿Por qué estamos en una época tan violenta, en lo físico y en las redes?, porque como no podemos ser quienes realmente somos, nos volvemos violentos. Como decía Oscar Wilde, yo prefiero que la risa sea una válvula de escape y no una puñalada. Cuando yo no puedo ser, voy a buscar por dónde estallar".

Con invitados como Laura de Ita y Roberto Sosa, el programa es una invitación a hablar de sexo naturalmente. "Entender que es una parte integral de quiénes somos como seres humanos, yo voy a hablar en primera persona, lo que he vivido, lo que he leído y lo que no conozco, lo daré a conocer a cuadro y lo conocerá la gente conmigo, porque el sexo de un tercero es chisme, no es experiencia".