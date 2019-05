Pedro Kóminik brinda con café por sus 50 años 

Le costó trabajo, pero logró su objetivo, Pedro Kóminik creó el espectáculo Café con aroma de cabaret que presentará hoy en el Zócalo de la Ciudad de México en el marco del Coffe Fest.

"Es la obra de la manzana de la discordia griega, sólo que ahora será un grano de oro de café, y bajarán a la tierra dos diosas y una sirena gabacha que quiere que te tomes fotos con sus cafés, y empezará un pleito, yo interpreto a un virgen del café, que tendrá que hacer de árbitro imparcial, el gran reto fue hacer cabaret con humor blanco, le tienes que pensar más, pero si me cuajó”, explicó en entrevista.

Kóminik comentó que le satisface ser parte de esta iniciativa que trata de reposicionar al grano de café mexicano en el mercado internacional. "Y también mostrar que habemos artistas mexicanos que tenemos el calibre y la calidad para proyectar a México al mundo".

Después de este compromiso, el artista llevará su show Los 50's por un quinto al Youkali Cabaret, como parte de los festejos por su medio siglo de vida.

“Voy a hacer como un jubileo de celebración que para mí arranca en el Zócalo y después en Youkali voy hacer Cabaret Vintage, donde voy a caminar entre las mesas y voy a cantarle al público, literal tendrán mis labios a dos centímetros de su oído”, explicó.

Kóminik comentó que su show será una mezcla entre concierto y stand-up. “Voy a cantar lo que me gusta a mí, las canciones que me han construido el alma, y por supuesto voy hablar de mi vida, de cosas de las que normalmente no hablo en el escenario, y como sorpresa vienen todos mis músicos que también estarán conmigo en el Zócalo”.

Finalmente indicó que algo que lo ha marcado es que a través de su espectáculo puede ayudar a que las personas cambien su percepción de las cosas y se sientan escuchadas.

“En el cabaret es tu voz la que va a tocar a la gente, y lo que busco es que el público se sienta vivo, lo que tengo bien claro a mis 50 es que los likes y los favs están bien padres, que te reconozcan en la calle es muy bonito, pero lo que yo he hecho por otros, eso es lo que a mí me ha dado más felicidad”.