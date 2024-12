Prepara tu outfit más fetch: Chicas pesadas con Lindsay Lohan regresa a cines

¡Vestir de rosa los miércoles no pasa de moda! Ya se cumplieron 20 años desde que “las plásticas” nos compartieron algunas de sus reglas si es que se quiere comer con ellas en el almuerzo, como recogerse el cabello una vez por semana, usar jeans los viernes o portar algo rosa los miércoles.

Para celebrar las dos décadas de “Chicas Pesadas”, la cinta volverá a la pantalla grande, sí, la original protagonizada por Rachel McAdams, Lindsay Lohan, Lacey Chabert y Amanda Seyfried estará disponible a partir del 5 de diciembre.

Los fanáticos de esta comedia que logró 130 millones 192 mil 483 dólares a nivel mundial podrán revivir las “maldades” de Regina George (McAdams) hacia Gretchen Wieners (Chabert) cuando parece excluirla del grupo, así como la poderosa transformación de Cada Heron (Lohan), una chica educada en casa que entra al mundo de las chicas y, poco a poco se va convirtiendo en una plástica, mientras intenta salir adelante con sus estudios de preparatoria. Eso sí, no podemos olvidar el momento tan “fetch” del quiebre de Gretchen cuando se molesta con Regina o a Karen Smith (Seyfried) que podría predecirnos el clima con sólo tocars su busto y, en todo momento, ser filmado por la señora George (Amy Poehler).

¿De quétrata "Chicas pesadas"?

La historia gira en torno a Cady, una chica que ha viajado por África con sus papás zoólogos, que llega a una nueva jungla desconocida, la preparatoria de North Shore, en Illinois. Sin embargo, aunque pareciera que el reto principal es adaptarse a su nueva vida, las fiestas, los códigos de las chicas y los novios aderezan su camino. Todo empeora cuando Cady se enamora de Aaron Samuels (Jonathan Bennett), el exnovio de la chica más popular de la escuela, el sueño de todos los chicos y la que todas las chicas buscan llegar a parecerse.

El filme fue escrito por Rosalind Wiseman y Tina Fey, quien a su vez es actriz y dio vida a la maestra Norbury, esa mujer que en el libro del mal (Burn Book) fue señalada de vender drogas en sus tiempos libres para pagar su divorcio.

Hay escenas icónicas que el público podrá revivir como el Halloween de Regina George, en donde Cady lució espeluznante y nada sexy, la competencia de Mate-atletas, el primer beso de Cady, su ascenso al trono del “ejército de taradas” como las llama Janis Ian (Lizzy Caplan) y, claro, no podemos olvidar el famoso baile de Navidad “Jingle Bell Rock”, escena que después fue recreada en uno de los videos de Ariana Grande, “Thank u, next”.

Este año se lanzó una versión enfocada en el musical de Broadway, contando la misma historia a través de canciones, misma que fue protagonizada por Reneé Rapp, en el rol de Regina, Angourie Rice como Cady, Avantika como Karen y Bebe Wood como Gretchen.

Su recuperación fue de 104 millones 793 mil dólares, teniendo un presupuesto aproximado de 36 millones de dólares. La cinta no obtuvo los mejores comentarios, sin embargo funcionó para los nostálgicos y los amantes de los musicales, pero se quedó muy por debajo del filme original.

Ésta también fue escrita por Tina Fey y Wiseman, pero ahora contó con la dirección de Samantha Jayne y Arturo Pérez Jr. Una de las curiosidades -disculpen por el Spoiler- es que Lindsay Lohan participa en dicho filme, recordando nuevamente el éxito que le generó la cinta.

¿Cuándo estará disponible Mean Girls en cines?

A partir del jueves 5 de diciembre, “Mean girls” en su versión original estará disponible en 48 ciudades como CDMX, Monterrey, Guadalajara, Toluca, Morelia, Tijuana, Mérida, entre otras.