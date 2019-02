Dinosaurios, más zombies y un pianista, checa los estrenos para marzo de Netflix

Estamos a unos días de que marzo llegue a nuestras vidas y con ello los estrenos de Netflix.

La famosa plataforma nos trae este mes una de las sagas más queridas por el público, las tres primeras cintas de Jurassic Park, la tetralogía de Bourn y... ¡un six de Rápidos y furiosos!

Además ve apartando un día de tu agenda para tener maratones de series como Queer Eye, Arrested Development, Historia de un crimen: Colosio, entre otras.

Ve aquí la lista completa:

PELÍCULAS

Parque Jurásico 1-3

Estreno: 1 de marzo

Identidad desconocida 1-4

Estreno: 1 de marzo

Realmente amor

Estreno: 1 de marzo

Cómo enamorar a una chica punk

Estreno: 1 de marzo

El niño que domó el viento

Estreno: 1 de marzo

Juanita

Estreno: 8 de marzo

Triple frontera

Estreno: 13 de marzo

Rápidos y furiosos 1-6

Estreno: 1 de marzo

The Dirt

Estreno: 22 de marzo

Durante la tormenta

Estreno: 22 de marzo

Emboscada final

Estreno: 29 de marzo

El pianista

Estreno: 28 de marzo

SERIES

La vida desastrosa de Saiki K (Temporada 3)

Estreno: 1 de marzo

Atlanta: Temporada de robos

Estreno: 2 de marzo

La orden secreta

Estreno: 7 de marzo

Fórmula 1: Drive to survive

Estreno: 8 de marzo

Queer Eye (Temporada 3)

Estreno: 15 de marzo

Love, Death & Robots

Estreno: 15 de marzo

Turn Up Charlie

Estreno: 15 de marzo

Arrested Development (Temporada 5)

Estreno: 15 de marzo

Coisa mais linda

Estreno: 22 de marzo

Historia de un crimen: Colosio

Estreno: 22 de marzo

En la búsqueda de la justicia existen muchos obstáculos. Historia de un Crimen: Colosio. 22 de marzo. Solo en Netflix. pic.twitter.com/eFhmOJQuc6 — Historia de un Crimen (@HDUCNetflix) February 7, 2019

Santa Clarita Diet (Temporada 3)

Estreno: 29 de marzo

Osmosis

Estreno: 29 de marzo

DOCUMENTALES Y ESPECIALES

Losers

Estreno: 1 de marzo

The Dawn Wall

Estreno: 4 de marzo

Jimmy Carr: The Best Of Ultimate Gold Greatest Hits

Estreno: 12 de marzo

Amy Schumer Growing

Estreno: 19 de marzo

La leyenda de la isla con coca

Estreno: 29 de marzo

NIÑOS

Hotel Transylvania

Estreno: 1 de marzo

Masha y el oso (Temporada 3)

Estreno: 1 de marzo

La nueva cenicienta

Estreno: 1 de marzo

Robozuna (Temporada 2)

Estreno: 15 de marzo

¡Yoohoo al rescate!

Estreno: 15 de marzo

Charlie en villacolores

Estreno: 22 de marzo