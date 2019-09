Penélope Cruz acapara todas las miradas en la Mostra de Venecia

Venecia.- Penélope Cruz acaparó hoy todas las miradas en la alfombra roja más latina de esta 76ª Mostra de Cine de Venecia, previa a la proyección de "Wasp Network", el thriller de espías cubanos con el que Oliver Assayas aspira al León de Oro.



La actriz española llegó con Assayas a ritmo de "Demasiado corazón" y deslumbró con un impresionante vestido blanco con plumas y pedrería incrustada ajustado en el cuerpo y terminado en una voluminosa falta asimétrica con volantes en gasa.



Ya en la rueda de prensa de presentación de su película, por la mañana, había destacado por su estilismo, pues acudió con la melena suelta y con un vestido azul celeste con pedrería.

Foto: AFP

Tras desfilar ante los fotógrafos, a las puertas de la Sala Grande de la Mostra, dedicada a las grandes ocasiones, se detuvo a firmar autógrafos a la multitud que la aclamaba y que llevaba horas esperando pese al calor frente al Palacio del Cine del Lido.



Junto a ella posaron el mexicano Gael García Bernal, el venezolano Édgar Ramírez, el brasileño Wagner Moura y el argentino Leonardo Sbaraglia, que se divirtió brincando ante las cámaras.

Foto: AFP

Todos ellos también acudieron al grito de sus seguidores.La gran ausente fue la cubano-española Ana de Armas, que también forma parte del reparto pero que no se ha dejado ver en Venecia.Rodada entre Cuba y Miami y basada en el libro "The Last Soldiers of the Cold War", de Fernando Moráis, la película de Assayas se centra en un grupo de espías cuyo objetivo era neutralizar a los grupos anticastristas de Estados Unidos. EFE