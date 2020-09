Pepe Aguilar abraza el sonido de los Se7entas en su nuevo disco

“En estos momentos estoy queriendo dejar de ser una prostituta del espectáculo, quiero que la gente que le gusta lo que hago y que lo entiende, excelente con todo el gusto créanme que va a ser bien recibido y la que no pues no”, esa fue la respuesta que dio Pepe Aguilar a la prensa en una conferencia virtual desde Zacatecas, al ser cuestionado si no sentía que confundía al público con su nueva apuesta discográfica Se7entas, un disco en donde retoma el sonido y las letras de aquella década musical para darle una nueva interpretación donde se escucha al artista adentrarse en nuevas maneras de interpretar.

“A mí me llegan diferentes géneros y mi voz me da chance de poder cantar básicamente todos los géneros que me gustan, entonces, ¿Por qué me voy a quedar con las ganas? Hago este disco por convicción el regresar un poco a lo básico, los músicos que tocan tienen que ser buenos músicos, las canciones tienen que ser buenas el cantante tiene que cantar chido y hacer un juego de estrellas de este producto era para mí una de las metas”, dijo Pepe Aguilar

Porque Yo Te Amo, cover de la canción lanzada originalmente por el argentino, Sandro, es el sencillo que sirve como carta de presentación a este álbum para el que Aguilar promete, “Canciones irrepetibles universales, por lo menos en nuestra cultura hispana y clásicos de la música popular, justo en este momento donde la música es de otro tipo. Llámenme anticuado, pero a mí me gusta que los músicos toquen chidísimo, que las canciones estén buenísimas, que sea un reto para mi voz, para mi estilo y que se algo buenísimo que perdure, por eso hicimos Setentas”.

Pepe Aguilar entregará su nuevo álbum sencillo por sencillo, una estrategia de las nuevas generaciones que le al intérprete le genera, “Impaciencia, ya quiero que escuchen todo el disco, es de esos productos que tienes que oírlo todo”. Pese a esta táctica de mercado, el cantante asegura que también se pensó en los melómanos, “Es un disco que lo estamos mercadeando como un viaje a los setenta, vas a tener otra vez físicamente el disco, vamos a salir con discos vinilo y cassettes, porque era bien padre abrir el producto, olerlo, desdoblar las hojas, ver las fotos o el poster, van a ver el arte que va a traer, vamos a sacar CD’s también ¿Por qué no?”.

Sobre el impacto de su música en las nuevas generaciones, inmersas en sonidos electrónicos y volviendo a los cantantes de urbano sus ídolos, el artista pidió no juzgar al público joven por lo que escucha con más frecuencia.

“Yo le daría más crédito a los escuchas ahora, creo que encasillarlos que no van a entender algo porque están oyendo otra cosa diferente, no me parece que sea el caso con mi música, ha pasado a través de los poquito más de los 30 años que llevo, que diferentes generaciones no me conocían y de repente me conocen por alguna producción y se hacen fans, cuando antes pensaban que era naco o aburrido escuchar mi música, al final se dan cuenta de que la música es universal, no tiene edad, ni color ni credo. Yo creo que para que una canción no suene caduca ni irrelevante tienes que estar súper convencido de lo que estás haciendo y ser bueno para hacerlo”.

En un plano más personal, el hijo de los ídolos musicales, Antonio Aguilar y Flor Silvestre, confesó si le gustaría cambiar algún episodio de su vida y obra, “Está más padre creo yo, a estas alturas de la vida, aceptar y agradecer lo que tengo y como lo tengo, agradecerle al destino que me siga emocionando, después de 30 años de hacer esto mismo. Sin caer en el cliché, esas cosas me han hecho que piense como pienso, quizás por algo no puede uno cambiar las cosas y quizás por algo es tan difícil la vida, porque uno no acepta que puedes cambiar las cosas. Yo estoy feliz con lo que tengo y tengo mucho que trabajar todavía para seguirme entendiendo”.

Porque Yo Te Amo, el nuevo sencillo de Pepe Aguilar ya se encuentra disponible en plataformas digitales, la canción cuenta con tecnología de sonido 8D, que regala al escucha una experiencia tridimensional y envolvente en el audio. Para el video promocional también hace uso de lo último en tecnología de animación, contando una historia de espías que continuará en futuras entregas y en la que se promete un final trágico.