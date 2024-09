Pepe Aguilar asegura que la boda de Ángela con Nodal fue precipitada: fue un shock

La boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal ha enfrentado diversas críticas y polémicas. Entre que Pepe no estaba de acuerdo con la unión, o que la cantante fue la culpable de la ruptura entre el cantante y Cazzu, la pareja no se libra de los rumores.

Aunque Pepe Aguilar aceptó que no estaba de acuerdo con el matrimonio entre Ángela y Nodal, debido a que asegura que la cantante de 21 años aún está “muy chiquita”, esta vez reveló que el enlace matrimonial lo dejó “en shock”.

Al borde del llanto, Pepe Aguilar recordó cómo fue su reacción durante la boda de su hija Ángela, específicamente al momento en el que la acompañaba al altar.

Gossip Pepe Aguilar revela los motivos por los que no quería que Ángela se casara con Christian Nodal

¿Qué dijo Pepe Aguilar sobre la boda de Ángela Aguilar?

Mediante una entrevista difundida en redes sociales, Pepe Aguilar aseguró que “fue un shock” la boda entre Christian Nodal y Ángela, debido a que su noviazgo fue muy rápido.

Fue muy rápida la decisión de quererse casar, eso si fue un shock.Pepe Aguilar.

Antes del enlace matrimonial, Pepe Aguilar esperaba “tristeza” de su parte, e incluso creía que no podría dejar de llorar, pues creía que tendría “un golpe al corazón por caminar junto con mi hija” al altar.

Te puede interesar: Pepe Aguilar asegura que su hijo Leonardo es más sencillo que Ángela: él es un cuate de campo

Sin embargo, cuando acompañó a Ángela solo le dio “una emoción extraña” y alegría por el enlace matrimonial, debido a que es algo que su hija quería hacer. Sus sentimientos se incrementaron gracias a que pusieron una canción que su madre, Flor Silvestre, le cantaba a su padre, Nuestro gran amor.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Me dio alegría, porque ella estaba haciendo lo que quería hacer, no está haciendo nada que no haya visto en su casa.Pepe Aguilar.