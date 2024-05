Pepe Aguilar confiesa que Ángela lloró por las críticas que recibía en redes sociales

Aunque recientemente se hicieron virales las críticas que ha recibido Lucerito, ella no es la única persona víctima de hate por sus declaraciones. A la hija de Lucero y Mijares se suma Ángela Aguilar, quien incluso ha llorado por los comentarios negativos en su contra.

Pepe Aguilar, el padre de Ángela, compartió que desde los 18 años ha sido víctima de críticas en redes sociales. Desde entonces, aseguró que apoya a la joven para que sobrelleve la situación; y aunque él le recomienda no centrarse en las críticas y en su lugar solo hacer buena música, le duelen los ataques de hate en contra de su hija.

Te sientes mal de ver a tu hija sufriendo. Si me dices algo a mí me da risa, pero de repente ves unos comentarios y dices por qué hablan así de tu hija.Pepe Aguilar.

Aunque Ángela Aguilar sobrellevaba los comentarios en su contra, Pepe confesó que “se hacía que le valía gorro, hasta una vez que lloró me di cuenta que no”.

Ante el hate, Pepe Aguilar asegura que cada persona debe estar segura de lo que es y quererse mucho, para que los comentarios en su contra no afecten demasiado, según compartió durante una entrevista con Yordi Rosado.

¿Por qué Ángela Aguilar recibe críticas en redes sociales?

Àngela Aguilar ha sido víctima de constantes ataques en redes sociales por diversos motivos. Entre ellos, destacan quienes consideran que “no tiene talento” y su éxito solo se debe a ser “la hija de Pepe Aguilar”.

Sin embargo, el episodio más reciente de ataques en su contra inició porque Ángela Aguilar aseguró tener raíces argentinas, por parte de su abuela. La declaración fue tomada para mal por diversos usuarios de redes sociales, pues consideran a la familia Aguilar como un ícono mexicano.

Por sus declaraciones, los usuarios llegaron a pedirle que dejara de cantar canciones mexicanas. Ante ello, Ángela aseguró que su descendencia argentina no le quita ser “felizmente mexicana”.