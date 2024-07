Pepe Aguilar comparte las fotos oficiales de la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Tenía que ser Pepe Aguilar, el patriarca de los Aguilar, quien confirmara la boda de su hija, Ángela Aguilar, con Christian Nodal y compartió las primeras fotos oficiales del enlace que se llevó a cabo el miércoles en la hacienda San Gabriel de las Palmas, en Morelos.

Luego de fotos filtradas a redes sociales, teorías sin alguna fuente y sin que Ángela o Christian se pronunciaran sobre si se habían casado, este jueves el intérprete de "Mujeres como tú" mostró a los fans algunos de los momentos que vivieron en el gran día para la pareja.

Teniendo como fondo una escenografía con corazones dorados y velas rojas, además de un gran cuadro de corazones enfundados con sus iniciales, Ángela Aguilar y Christian Nodal posaron con sus padres y hermanos.

El cantante Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira fueron los padrinos de la pareja, por lo que también se tomaron la foto del gran momento.

Una de las imágenes más especiales es donde se ve a Pepe Aguilar llevando al altar a Ángela, quien lució un vestido de encaje con cuello y mangas largas, dejando al descubierto la espalda y acompañó con una cauda larga que se quitó para la sesión de fotos.

El tierno mensaje de Pepe Aguilar para Ángela y Nodal tras casarse

El cantante Pepe Aguilar también escribió una carta para su hija Ángela y Christian Nodal luego de haberse casado, donde les dejó claro que “el respeto y la responsabilidad serán su más fuerte guía, incluso igual de importante que el amor”.

Les recordó que su futuro como pareja depende completamente de lo que hagan individualmente.

“Con amor se enfrentan los más complicados desafíos dentro y fuera de su entorno. Aunque de entrada les digo, el desafío MÁS GRANDE (en base a lo que conozco) será el que experimenten a nivel PERSONAL. El reto más complejo, VIVE en ustedes mismos!”, expresó.

Asimismo, Pepe Aguilar les advirtió que esta nueva etapa en sus vidas no será fácil: “Yo también he estado en su lugar. Y ya a toro pasado. Y después de 27 años con mi esposa les digo: no hay principio sencillo”.

“Aunque existan miedos por una decisión tan trascendental y, en su caso, tan pública, aunque estén jóvenes y en una etapa de aprendizaje en su vida, aunque pudiera existir un lógico miedo a lo desconocido por una decisión así etc, etc. TODO ES POSIBLE”, les mencionó.

Además, espera que el amor de su hija y ahora yerno sea “uno de esos que valen la pena, de esos que hacen sentido”, reiterando que deben cuidar su matrimonio con responsabilidad y respeto