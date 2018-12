Pepe Aguilar e hijos cantarán acompañados de la Orquesta Sinfónica de Minería

La Orquesta Sinfónica de Minería anunció que dentro de los festejos por el 40 aniversario de su fundación, ofrecerán un concierto único el próximo 16 de enero en el Auditorio Nacional donde el repertorio musical será de música mexicana y para ello, decidieron invitar a uno de los exponentes con más tradición en México, Pepe Aguilar, quien asistirá acompañado de sus dos hijos Ángela y Leonardo Aguilar, quienes estuvieron presentes en la rueda de prensa en representación de su papá.

Este formato de concierto lo presenta por primera vez en México Pepe Aguilar, pues además de la orquesta de cámara, estará también en el reciento el mariachi El Zacatecano, mismo que acompaña a la familia Aguilar a sus giras tanto en México como en Estados Unidos.

De acuerdo a los organizadores, Pepe Aguilar interpretará sus éxitos musicales acompañados por la Orquesta Sinfónica de Minería y temas como Por mujeres como tú, Cuidado Camaleón, Me vas a extrañar, Por una mujer bonita, entre otros, se escucharán en la noche del próximo 16 de enero, además de que Ángela y Leonardo interpretarán otras canciones como La llorona, Tu sangre en mi cuerpo, Triste recuerdo y Paloma querida.

Foto: Adrián Vázquez

En la conferencia era inevitable cuestionar a los herederos de la dinastía Aguilar sobre sus planes a futuro y sobre todo a Angela, si su vida había cambiado mucho después de haber sido reconocido su talento en la pasada entrega de los Grammy Latino.

Con la simpatía e inteligencia que una niña de 15 años puede tener, Ángela Aguilar sorteó más preguntas de los medios de comunicación, respecto a si la joven ya tiene novio, si va a grabar un disco con el debutante hijo de Alejandro Fernández y si las críticas por redes sociales la afectan en su vida.

“Claramente te digo que no, si no quieren verme entonces que no me sigan por Instagram y eso de tener novio lo veo complicado, no por mi papá, sino por mi hermano Leonardo quien es el más celoso, pero no olvidemos que soy hija de familia y no creo que sea tan fácil que un chico vaya, toque la puerta de mi casa y pase como si nada”, expresó la jovencita.

Y respecto al posible dueto con Alejandro Fernández jr, simplemente dijo que hasta ahora, nadie le ha ofrecido la idea, “aunque sería algo fantástico”, aseveró.

Leonardo habló un poco más y expresó que en el 2019 la familia Aguilar retomará sus espectáculos ecuestres y además de Estados Unidos, esperan presentarse pronto en México ya que se dicen comprometidos con continuar con el legado de la familia de mantener viva la música ranchera y los shows con caballos.

“Por ahora no me veo cantando otra cosa, no me cierro a otros géneros, pero me encanta la música mexicana, para mantenernos vigentes hay que evolucionar, pero siempre mantener firmes las raíces de dónde venimos”, expresó Ángela Aguilar.