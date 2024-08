Pepe Aguilar revela que él pagó la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar: No te queda de otra

La boda del siglo entre Christian Nodal y Ángela Aguilar nos demostró que cuando el amor es verdadero, no importa qué número en la lista seas, siempre te llegará tu oportunidad de poder ser la muestra tangible del propósito de Cupido en la Tierra, y con la mejor de las suertes convertirte en un miembro más de una dinastía en el regional mexicano como lo es la familia Aguilar.

A pesar de los rumores de un supuesto rechazo de Pepe Aguilar hacia la boda de Ángela con Nodal, ahora es el intérprete de "Mi credo" quien habla sobre las nupcias de la joven pareja en los micrófonos de Los 40 Colombia y reveló algunos detalles.

A diferencia de lo que todos creíamos, la cabeza de la familia Aguilar confirmó que Nodal no pagó por la boda y quien cubrió los gastos de la ceremonia fue él, ¡Así es! Don Pepe Aguilar puso la cartera para ver a su tesorito llegar al altar, sin embargo el cantante de regional mexicano negó que esto haya sido porque su yerno sea un tacaño, al contrario, lo considera una buena persona.

OMG! Nodal responde a críticas por su matrimonio con Ángela Aguilar: no importa, yo sé mi realidad

"Me chingu* (...) absolutamente todo, y ¿qué crees? mi yerno no me dijo ' oiga suegro, ¿no quiere que le ayude en algo?", explicó entre risas.

La razón por la que Pepe Aguilar cubrió los gastos es ni más ni menos que la tradición mexicana, ya que se acostumbra que los padres de las novias sean los encargados de pagar las nupcias de sus hijas. Y como lo dictan las leyes no escritas, el suegro de Nodal cumplió con la tradición.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Sin duda alguna, podemos creer en las declaraciones pasada de Christian Nodal donde aseguró que su suegro no es un monstruo como algunas personas piensan.