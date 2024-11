Pepe Aguilar se pronuncia ante las críticas hacia Ángela: el ciberbullying no es cool

Ángela Aguilar ha enfrentado una serie de críticas en redes sociales desde que confirmó su relación con Christian Nodal, debido a que diversos usuarios han mostrado su descontento porque el cantante terminó su vínculo con Cazzu e inmediatamente anunció su compromiso con la hija de Pepe Aguilar.

Sumado a las críticas, surgió una iniciativa que intentaba frenar su reconocimiento como "Mujer del Año" por la revista Glamour, pues mediante Change.org solicitaban que premiaran a personalidades por las "contribuciones significativas que hacen a nuestra sociedad" y no por "su fama".

Ante la situación, Ángela Aguilar ha enfrentado insultos como "pasó de tía a madrastra", o bien ser catalogada como "quitamaridos" o "amante".

Por ello, Pepe Aguilar, padre de la cantante, decidió posicionarse al respecto. Mediante la cuenta de Instagram de su mascota Gordo, el intérprete de Por mujeres como tú compartió una foto en la que el pug sale con un traje con la frase "Cyber bullying is not cool".

Aunque no fue una declaración formal, Pepe Aguilar no se salvó de las críticas por defender a su hija, debido a que la publicación de Instagram inmediatamente se llenó de comentarios como "solapar las acciones de su hija tampoco está cool", "se sabe que la gente mala siempre se hace la víctima", "Pepeyoncé" o bien, "tampoco es cool no enseñarle valores a los hijos".

Abuchean a Ángela Aguilar en los Kids Choice Awards

Pese a que el padre de Ángela Aguilar hizo un discreto llamado a terminar con el cyberbullying hacia ella, los descontentos hacia la relación que mantiene con Christian Nodal se hicieron notar hasta en los Kids Choice Awards, donde la cantante ofreció una presentación.

Antes de que Ángela Aguilar interpretara el tema Abrázame, al verla en el escenario los asistentes no dudaron en abuchearla y gritar al unísono: ¡Cazzu! ¡Cazzu!

