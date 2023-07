Pepe Madero encara el reto de reinventarse con dos fechas del Auditorio en puerta

Aunque no cree en la numerología ni en lo esotérico, Pepe Madero valora mucho los números 25 y 26. Esos son los días en que se presentará en el Auditorio Nacional en el próximo mes de noviembre, pero también fueron las mismas fechas en que pisó por primera vez este recinto con el grupo que lo vio nacer: Pxndx.

El músico reconoce que todo es coincidencia, pero sabe que puede existir algo más detrás ya que, sin buscarlo, esas fueron las fechas que se le ofrecieron para presentarse, algo que, sin duda, no sabe cómo describir.

Puede interesarte: Caifanes regresa a CDMX: fechas, boletos y todo lo que tienes que saber del concierto

“No soy muy creyente en la numerología, ni en cosas esotéricas, respeto ese tipo de creencia, pero no soy tan así, sé que es coincidencia que los días que me presentaré en solitario, son los mismos días con los que presentamos nuestros primeros dos shows en el Auditorio Nacional con Pxndx, sólo que eso fue en el año 2006. Con 17 años de diferencia se repiten los mismos días”, afirmó Madero en entrevista con El Sol de México.

“Mucha gente piensa que lo hice a propósito, pero es muy difícil que se cuadren fechas sobre todo porque hay mucha escasez de lugares en el Auditorio, de hecho sin saber, mi equipo fue a buscar una tercera fecha ya que se estaba logrando el sold out de la segunda, pero ya no hay fechas, entonces es básicamente imposible hacer eso, cuadrar las fechas”, agregó el cantante.

Con la última fecha, Pepe Madero sumaría 12 veces que se presenta en dicho lugar a lo largo de su carrera. No existen palabras, contó, para expresar el agradecimiento que le tiene a su público quienes son los que lo han apoyado en cada paso que ha dado.

Adrián Vázquez | El Sol de México

Las dos fechas se dividirán en Acto I y Acto II. Ambos serán distintos shows, ya que la primera parte de los dos cantará completo su último material Giallo, para luego hacer un recorrido por los temas que han marcado su carrera; es aquí donde en ambas fechas van a variar los temas.

Giallo es el quinto disco del cantautor, éste fue creado en pandemia, en medio de la celebración de los 40 años de edad del ex vocalista de Pxndx.

Previo a la entrevista, durante una conferencia de prensa, Alfredo Delgadillo, director de la disquera Universal Music entregó al cantante un reconocimiento especial por alcanzar la certificación de 800 millones de streams en su etapa como solista, así como un galardón por sumar disco de Oro+Platino por el material Carmesí (2016).

“Sí me causa un tipo de estrés que llega el punto en donde para ellos (su público) me he estado superando después de cada álbum y por ejemplo en Psalmos decían que era mi obra maestra, luego llega Giallo y piensan que lo superé, pero ahora el reto es ver cómo superar eso para el siguiente proyecto porque la vara está muy alta.

“Es un buen reto porque te da esa energía, ese impulso y esas ganas de levantarte todos los días al estudio o a componer, grabar y hacerlo lo mejor que has hecho, pero a la vez sí hay ese temor, ese nervio de tal vez no gustar”, expresó.

Adrián Vázquez | El Sol de México

Su objetivo siempre ha sido mantenerse vigente, esto lo logra a través de la reinvención tanto personal como profesional que tiene de manera constante; además de no limitarse a explotar sus ideas ni explorar en otros géneros.

“Al no clasificarte en un género, tienes la libertad de probar muchas cosas, así como cuando probé un ritmo de cumbia, o bachata, tengo la posibilidad de probar con rock, punk, pop, garage rock, música ochentera, acústica”.

Pero a lo que no se adentrará, al menos en estos momentos es en los corridos tumbados.

“No porque no me guste sino porque no conozco. No creo que lo hiciera con mi música porque se notaría a leguas que lo estoy haciendo por moda o por mantenerme relevante o por estar en la vanguardia con los chavitos, pero si no estuviera de moda y de repente le agarro el gusto, no lo descartaría”, dijo.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En otros temas, Madero no toma represalias ni se involucra en peleas innecesarias, esto luego de cuestionarle sobre el comentario de León Lárregui, vocalista de Zoé que expuso en redes sociales que un fan le preguntó si realizaría una colaboración con el originario de Monterrey, Nuevo León, a lo que Lárregui respondió: “¿ese quién es?”.

“Sí sabe quién soy, me consta que sabe. No hay relación, la última vez que lo vi fue hace años y sé que sabe quién soy, así como yo sé quién es él. ¿Por qué hizo eso?, no tengo idea, no es la primera vez, pero yo no me voy a enganchar con tonterías, si quieren hablar de mí, bienvenido, es un mundo libre y las redes sociales para eso son, pero yo me manejo distinto”, finalizó.