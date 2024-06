Pequeño gran jurado de la cocina lleva al estrado a los alimentos más odiados por los niños

Decidido a asumir nuevos retos, Faisy aceptó participar en un reality como el juez que dictamine la culpabilidad o inocencia de un caso. Lo interesante es que los enjuiciados no serán personas, sino ingredientes de cocina y, tanto los defensores como los atacantes, serán niños. Esa es la premisa de “Pequeño gran jurado de la cocina”, de Disney+.

Un grupo de niños seleccionarán un ingrediente que no les gusta y del otro lado del estrado estará un defensor que, acompañado de reconocidos chefs buscarán persuadir al jurado para consumir el alimento a través de la elaboración de un platillo en forma creativa.

“Fue muy divertido, es un proyecto que me sacó completamente de mi zona de confort porque yo nunca había trabajado con niños, y eran niños que nunca habían hecho televisión, eso le da un grado de complejidad diferente, pero que me parece un gran acierto porque las reacciones que se verán de los niños son 100 por ciento reales”, afirmó Faisy en entrevista.

“La verdad es que terminó siendo terapéutico para mi pequeño Faisy interior porque dentro de los ingredientes acusados hay algunos que yo no disfruto mucho, como el brócoli, el hígado, pero muchos de los juicios ayudaron a que mi percepción cambiara también”, agregó.

Será un total de ocho episodios de media hora, cada uno incluirá la participación de chefs como Rodrigo Rivera-Río, Ismael Zhu, Carlos Gaytán, Solange Muris, Fernanda Covarrubias, Eduardo Palazuelos, Eva Quintanilla y Juanxto Sánchez.

Además de aprender nuevas recetas, el objetivo del programa es unir a las familias y conocer más sobre la importancia de tener una buena nutrición desde pequeños, informó el conductor.

“Después de conducir este programa, me nacieron las ganas de cocinar más, aprendí a ser más paciente, comunicarme mejor con mi hija, creo que es un programa donde nos hace ser conscientes. Los papás de ahora somos muy diferentes de los que nos tocaron a nosotros, a mí me tocó que me dijeran que ‘eso es lo que hay de comer y punto’, ‘esto no es un restaurante, te lo acabas, no te levantas de la mesa hasta que te lo acabes’.

“Ahorita nosotros ya somos más conscientes de nuestros hijos y de no subestimarlos y creo que ya hay una manera diferente de platicar con ellos, explicarles, que sepan que sabe rico cierto alimento que tal vez no les guste, que eso les ayudará a ser mejores deportistas, más fuertes o que su cerebro se desarrollará mejor”, indicó.

Los participantes son: Amaya María Bravo Malagón, Ethan Delgado Tetzpa, Layla Hareni Ursúa Pineda, Mathias Lorenzo Lubzik, Matías Arnal Canaan, Nicolás López González y Sofía Díaz González Nuñez. El proyecto es una producción de NonStop México y Framezero.

“Pequeño gran jurado de la cocina” se estrena este 5 de junio en Disney+.