Perdida, cinta mexicana de Jorge Michel Grau que apuesta por el suspenso

Demostrar que México es más que comedias románticas en el cine, es una de las consignas de Jorge Michel Grau (Somos lo que hay, 2010) con su última cinta Perdida, un thriller psicológico que explora por medio de metáforas, el mundo frívolo de la riqueza, el arte y la política en México.

“La idea era contar la historia de un monstruo-artista que se le permite humillar, sobajar, nulificar a la gente que lo rodea”, explica Grau sobre el personaje principal Eric interpretado por José María de Tavira.

La cinta retrata a un director de orquesta que regresa a vivir México después de años de ausencia, lo acompaña su esposa Carolina (Paulina Dávila), sin embargo la misteriosa desaparición de ella desencadenará los sentimientos más oscuros de los personajes.

Uno de los temas que la cinta pone sobre la mesa es la normalización de ciertos aspectos de violencia hacia las mujeres a partir de sutiles metáforas, “la película refleja muy bien las posiciones de poder y aquello que calla a las mujeres, como sentirte anulada y silenciada dentro de tu propia casa, al punto de que se convierte en algo extremo hasta que existen barreras físicas, también habla de la desconexión entre personas en este mundo tan conectado”, comenta Paulina Dávila quien estuvo aislada de sus compañeros e incluso sin comer para poder interpretar a Carolina.

Para Jorge Michel era importante tener diversos niveles de entendimiento en la película, por lo que por medio de símbolos tanto en la historia como en la producción, como los objetos de la casa, los reflejos en espejos, ventanas y vidrios, así como un contexto con referencias históricas funestas de la historia del país como la masacre del 2 de octubre del 68 y la negligencia política, busca que el espectador “se haga una pregunta moral, y te obliga a preguntarte quién eres en esa constelación de personajes”, explica Dávila en entrevista para El Sol de México.

“Todo el tiempo hay reflejos, transparencias, se ven las mujeres en las ventanas, siempre está la presencia del personaje ausente, hay una serie de cuestiones técnicas que están a favor del público, como una película de divertimento al apostar por un thriller comercial, pero también tiene elementos interesantes de reflexión y de ver en qué momento está el país”, asegura el director.

Perdida además, es un remake de la película colombiana La cara oculta, sin embargo el elenco no le tiene miedo a las comparaciones, pues están seguros de que el resultado es completamente original, pues el guionista Anton Goenechea, se encargo de aterrizarla al contexto mexicano.

“Me ha tocado que hacer remakes en el cine y la televisión es muy mal visto pero vengo de una familia de teatro en donde haces las obras de Moliére y nadie dice ¡oh! un remake de El Avaro, o un remake de la novena sinfonía de Beethoven, para mí es como un síntoma de lo nuevo y de la infancia del cine y la televisión comparado a las demás artes, en el teatro y en la música es tan natural”, explica José María de Tavira quien tuvo la oportunidad de interpretar por segunda vez en su carrera, a un director de orquesta.

“Que un día alguien me haya contratado para ser un director de orquesta en una producción, fue ¡uff! y que me pase una segunda vez… me parece increíble, gracias a esa preparación anterior pude avanzar mucho más y hacerlo mucho mejor”, explica el actor quien dirigió a la Orquesta Juvenil Eduardo Mata para escenas de la película y también para realizar el soundtrack de la película.

Sin embargo, más allá de la pasión por la música del actor, de Tavira no se siente muy identificado con el personaje, “es un cuate bastante analfabeta emocional como buen músico de élite, esta gente no jugaba a la pelota cuando eran niños, tocaban el piano todo el día, no hicieron amigos, no tuvieron novias, es gente que no tiene mucha capacidad de empatía y para lo único que si tienen mucha capacidad es para la música y sus aspiraciones en su carrera”.

La película que se estrena en cines el 10 de enero, cuenta con la participación de Cristina Rodlo quien es Fabiana una de las mujeres que caerán al mundo oscuro de Eric, y la actuación de Luis Fernando Peña, quien regresa a la pantalla grande como un policía que investiga la desaparición de Carolina.