Celebridades que se han declarado como personas no binarias

En los últimos años, la diversidad sexual se ha hecho cada vez más visible gracias al activismo de la comunidad LGBTTTIQ+, esta se refiere a todas las formas en las que una persona puede asumirse y expresar su sexualidad e identidad, así como sus preferencias y orientaciones, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Existen distintos tipos de identidades y expresiones de género, entre ellas, personas que se definen como gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, pansexuales y no binarias.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Hay varios artistas que se han declarado abiertamente dentro del espectro -no binario- que significa que un ser humano no se define como mujer u hombre, sólo como una persona, por lo que prefieren ser reconocidos con el pronombre “Elles”.

A continuación hacemos un reve listado de algunas celebridades que se identifican como no binarios:

Ezra Miller

El actor Ezra Miller, protagonista de “Flash” y “Tenemos que hablar de Kevin” ha hablado abiertamente de su sexualidad.

En 2018, Miller declaró para The Hollywood Reporter que sólo se definía como un humano y que también practicaba el poliamor.

“No me identifico como nada, a la mi*rda eso. No me identifico como hombre, ni como mujer. Apenas me identifico como humano”, expresó.

Ezra Miller ha enfrentado varias denuncias por acoso y agresión en varios países durante los últimos años. / Foto: Reuters

Miley Cyrus

La cantante estadounidense, Miley Cyrus, ha dicho en diversas ocasiones que sus preferencias sexuales son amplias. Cyrus se declaró no binaria en 2015 durante una entrevista con la revista Paper.

“No me identifico con ser hombre o mujer, y no necesito que mi pareja tampoco se identifique con ser hombre o mujer”, aseguró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miley Cyrus (@mileycyrus)

Demi Lovato

La actriz y cantante, Demi Lovato, compartió en sus redes sociales que se asume como una persona no binaria.

A través de una transmisión en vivo en 2021, dijo que expresar abiertamente su sexualidad. la hacía sentirse más libre y fiel así misma

“Estoy haciendo esto por aquellos que no han podido compartir quiénes son realmente con sus seres queridos. Por favor, sigan viviendo en sus verdades. Les envío mucho amor”, dijo Lovato a sus seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Demi Lovato (@ddlovato)

Sam Smith

Sam Smith dio a conocer que era una persona no binaria durante una conversación con el periódico The Sunday Times en 2017.

“Fluyo en una posición que está entre los dos extremos. A veces pienso como una mujer y por eso siempre he vivido una pequeña guerra entre mi cuerpo y mi mente”, expresó el cantante inglés.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por SAM SMITH (@samsmith)

Ruby Rose

La cantante y modelo australiana, Ruby Rose, también pasó por un proceso de definición de su sexualidad desde que era adolescente.

Durante una entrevista con The Guardian, reconoció que sintió confusión por no poder definirse dentro de lo masculino o femenino, por lo que pasó por su mente decidirse por un género, sin embargo, cuando supo del género no binario, sintió que encajaba y pudo aceptarse dentro del umbral de ambas identidades.

“Durante mucho tiempo pensé que había algo mal en mí, que no era del género que debía ser. Tardé años, pero al final, llegué a un lugar en el que dije, -ok, creo que soy muy andrógina-”, sostuvo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ruby Rose (@rubyrose)

Sara Ramírez

Sara Ramírez, quien interpretó a Callie Torres en la famosa serie “Grey's Anatomy”, es otra persona que se declaró no binaria.

Fue en 2020, cuando la celebridad publicó una fotografía en sus redes sociales que contenía un mensaje contundente.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“En mí está la capacidad de ser un chico femenino, una chica masculina, un chico masculino y una chica femenina. Todos y ninguno. Soy no binaria”, compartió Ramírez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sara Ramirez (@therealsararamirez)









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music