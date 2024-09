Peso Pluma confiesa que una de sus inspiraciones es Taylor Swift: me motiva a hacer algo diferente

Peso Pluma se presentará en la Ciudad de México el 18 y 19 de septiembre, como parte de su Éxodo Tour, el cual aseguró que será un espectáculo muy diferente al que presentó en el Foro Sol.

El cantante de corridos tumbados aseguró que su concierto está inspirado en un formato 360, debido a que desea experimentar algo nuevo para ver qué le gusta a su público.

Al hablar de la planeación de su nuevo tour, Peso Pluma confesó que él es el director creativo de sus conciertos, para lo cual toma inspiración de artistas que le gustan, entre ellos Taylor Swift.

¿Qué artistas inspiran a Peso Pluma?

Durante el podcast Agushto Papa, Peso Pluma confesó que sus inspiraciones para el Éxodo Tour fueron los shows de Drake, The Weeknd y Taylor Swift.

Me inspiro en los artistas que me gusta escuchar, que me gusta ver y que motivan a hacer algo diferente.Peso Pluma.

Gracias a la inspiración de estos artistas, Peso Pluma aseguró que se motivó a realizar “algo diferente”.

Sumado a ello, aclaró que todos sus conciertos son distintos, por lo que no en todos canta las mismas canciones, debido a que en ello influye incluso a los invitados con los que compartirá escenario.

Vas a tener una diferente experiencia en cada lugar que vas a ir. Peso Pluma.

Una de las canciones más esperadas es Bruce Wayne, la cual asegura que cantará en una ciudad especial, y posterior a ello la agregará al setlist del tour.