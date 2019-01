Peter Murphy, vuelve el padrino del rock gótico

Poco se entendería el rock gótico sin el nombre de Peter Murphy… o más bien nada. Conocido como El Padrino de este género, Murphy es una de las leyendas vivas en la historia de la música. Vocalista de Bauhaus, la banda inglesa precursora del post punk, el cantante visitará México para ofrecer un concierto el día de mañana en el Teatro Metropólitan.



El intérprete celebrará 40 años del debut discográfico de Bauhaus, grupo que también fue integrado por Daniel Ash, Kevin Haskins y David J, una de las primeras bandas góticas que surgieron en la escena musical a finales de los años setenta.

Bauhaus se popularizó precisamente en 1979, con el lanzamiento de Bela Lugosi's Dead su primer material lanzado en agosto de ese año. El disco sencillo fue editado en vinilo de 12 pulgadas, significó un gran éxito para la banda por su tono sombrío. El tema cuenta con una duración de nueve minutos con 36 segundos, cuya grabación se realizó en enero de 1979.

La sesión para este tema duró alrededor de seis horas y la grabación del sencillo se realizó en vivo; es decir el resultado final no cuenta con cortes de edición. Esto causó una gran sorpresa en la escena musical de la época, y desde entonces su legado es tal que muchos la consideran como un tema precursor de la música gótica al igual que The Cure, que también debutó en ese mismo tiempo.

Luego de la disolución de Bauhaus en 1983, Peter Murphy continuó su carrera musical como solista, aunque posteriormente la banda se reunió en 2005 para una gira internacional. Luego de 25 años grabaron un disco, Go away white, que sería el último que lanzaron como banda.

Should the world fail to fall apart fue el primer disco que Murphy presentó como solista en 1986. Deep fue su material más exitoso al entrar en la lista de popularidad de Billboard. De ese material surgió su sencillo Cuts you up, que podría ser considerado el que más impacto tuvo en el ámbito comercial.

Murphy tiene 10 álbumes en solitario, Lion fue el más reciente en 2014, con el que vino de gira a nuestro país en ese año. Luego volvió en agosto de 2016 a El Plaza Condesa y el año pasado se presentó en el Festival Roxy en Jalisco, donde tuvo un show atropellado que fue cortado antes de tiempo.

Peter Murphy también ha extendido su talento a la actuación. Ha tenido participaciones especiales en cintas de horror como The Hunger, The lady panorama y hasta Twilight: Eclipse, con Kristen Stewart y Robert Pattinson, donde interpretó a un vampiro.

Con 61 años de vida, Peter Murphy se presentará en este show que forma parte de la gira Ruby Celebration. Para los fans será un show especial, pues además tendrá como invitado a David J, bajista original de Bauhaus.

Dentro de esta gira, Murphy se vio envuelto en la polémica en diciembre pasado, cuando fue arrestado por policías en uno de sus conciertos, ya que se molestó por las fallas de sonido, por loque destrozó un equipo de luces y arrojó botellas al público.