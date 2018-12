Adiós Deadpool, Ryan Reynolds ya es el detective Pikachu

Al parecer Ryan Reynolds ya se olvidó de Deadpool para entrarle de lleno a su nuevo personaje, Pikachu, en su película de acción real.

Y es que el actor compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en donde aparece su rostro y el del tierno pokemón amarillo.

Reynolds aparece lleno de puntos que ayudan a dar vida a las expresiones faciales de Pikachu.

Ver esta publicación en Instagram Pika-dots. #DetectivePikachu Una publicación compartida de Ryan Reynolds (@vancityreynolds) el 30 Dic, 2018 a las 1:16 PST

Reynolds protagonizará al Detective Pikachu, un pokémon capaz de hablar con su compañero en un mundo donde Pokémon y humanos coexisten en armonía.

Si bien algunos se mostraron escépticos acerca de la capacidad de Reynolds para interpretar a la estrella de la franquicia Pokémon, su mezcla de humor sarcástico se ganó rápidamente a los fanáticos cuando Warner Bros. y Legendary lanzaron el primer tráiler en octubre.

I think we all knew I'd wind up as a miniature detective repeatedly saying the same two words. Just didn't think it'd be this soon. #PikaPika #DetectivePikachu pic.twitter.com/L4iB760fJO — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 12 de noviembre de 2018