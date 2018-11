PiL celebraron cuatro décadas de trayectoria en el Pepsi Center

El post punk no ha muerto, aunque su energía no sea la misma de hace 40 años. El ejemplo lo puso el martes Public Image LTD, la banda liderada por el ex vocalista de Sex Pistols, John Lydon, quienes celebraron cuatro décadas de trayectoria en el Pepsi Center de la Ciudad de México.



Alrededor de las 21:15 horas la banda arribó al escenario. Salieron tranquilamente para tocar Deeper water, en la que John Lydon se puso frente al micrófono, lugar del que no se separó durante los más de 90 minutos que duró la celebración.



El foro, que lucía a la mitad de su capacidad, brilló en inicio por el grito apabullante de los fans que se dieron cita, pero poco a poco comenzó a opacarse a tal grado que para Memories, el siguiente tema, el ánimo había caído considerablemente.



Lydon saludó a su público luego de The body, el tercer tema, pero lo hizo de una forma poco comprensible, por lo que el ánimo tampoco avivó. Tuvieron que pasar otras canciones como Dissapointed, Warrior o The one para que la energía comenzará a sentirse.



Todo cambió con el sonido de Death disco, tema que divirtió y cautivó a los asistentes gracias a un sampleo de El lago de los cisnes de Tchaikovsky que Lu Edmonds, su guitarrista, interpretó. Sin embargo, el momento se opacó luego de un pequeño enfrentamiento que el vocalista tuvo con unos fans.



“Hey tú, deja de joder”, le dijo a uno de sus seguidores en las primeras filas a quien retó a abandonar el lugar por gritarle algunas cosas. Además se mostró molesto por quienes no bajaban las cámaras, y veían su concierto a través de un teléfono. La molestia no duró mucho, pues luego el show continuó con normalidad.



Entre alguno que otro tema, John Lydon tuvo que apoyarse de un tanque de oxígeno para respirar. Ese tiempo también daba pie para que los fans aprovecharan a tomar una cerveza, tomar unas fotos o simplemente ver cómo el vocalista de PiL se recuperaba.



Las cartas fuertes llegaron casi al final. This is not a love song y Rise cerraron la primera parte del show donde ya la energía, por fin, se había elevado por los aires. El grupo volvió al poco tiempo para un encore que incluyó Public image y What the world need now, este tema parte de su último disco. Tras la interpretación de Shoom concluyó este show.