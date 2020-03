Plataformas de streaming aprovechan la cuarentena

Ante el cierre de teatros, la disminución de espacios en salas de cine y las recomendaciones para no salir de casa mientras está activa la pandemia por el COVID-19, las plataformas digitales de contenidos serían las mayores beneficiadas durante la contingencia en México y el mundo.

Algunas plataformas como Starzplay han aprovechado para cautivar nuevos suscriptores al ofrecer un precio preferencial durante los primeros tres meses que adquieran los servicios. En tanto, otras ventanas de exhibición como son Netflix o Amazon Prime Video se han visto beneficiadas y han tenido ganancias evidentes desde el mes de enero.

Netflix, la principal plataforma de streaming a nivel mundial comenzó el año con un incremento de ganancias. Desde enero sus números aumentaron un 18.61 por ciento, rebasando los 166 mil millones de dólares de capitalización bursátil. Lo que significa una ganancia de 4.07% en el NASDAQ.

Según analistas, la plataforma de entretenimiento cotizaba para el cierre de 2019 323.57 dólares por acción (aproximadamente 6 mil 108 pesos mexicanos), mientras que a la fecha su valor ha alcanzado los 383.79 dólares (8 mil 800 pesos mexicanos con el tipo de cambio actual) y se prevé que pueda incrementar en las próximas semanas.

En el enfrentamiento ante su competencia, Netflix está liderando el mercado dejando atrás a rivales como Disney + y Apple TV. Tan solo en Estados Unidos y Canadá cuenta ya con 70 millones de usuarios, ante los 26.5 millones del servicio de Disney.

El escenario en América Latina es también prometedor para la compañía, ya que de los 81 millones de suscriptores a servicios de televisión por internet que se esperan registrar para el 2025 Netflix suscribirá al 52% con alrededor de 42,5 millones, le sigue Disney + con un estimado de 15 millones y Amazon Prime Video con 10, según datos de Digital Tv Research.

A pesar del futuro prometedor que viene para las plataformas de streaming, no todas corren la misma suerte. The Hollywood Reporter publicó una información donde estima que Disney+ podría verse afectada por las pérdidas que The Walt Disney Company ha tenido con la cancelación de algunos estrenos como Mulán, por lo que empresas como Apple TV+ podrían adquirir sus acciones para rescatar sus contenidos y que la empresa de la manzana tenga un crecimiento potencial.

Distribuidoras adelantan estrenos digitales

En Estados Unidos, Universal Pictures decidió adelantar sus estrenos vía streaming. La distribuidora informó que este viernes estarán disponibles en su plataforma digital las cintas La cacería, El hombre invisible y Ema, las cuales ya contaban con exhibición en salas en aquel país. Asimismo Trolls 2: World Tour tendrá un estreno simultáneo tanto en pantallas de cine como en la plataforma el próximo 10 de abril. Hasta el momento no se tiene información si en México ocurrirá lo mismo con estos estrenos.

Por su parte, Disney también adelantó el estreno digital de Frozen 2, cinta que ya puede ser adquirida tanto en Estados Unidos como en México. Mientras que el episodio IX de Star Wars: El ascenso de Skywalker ya está disponible en el país anglosajón desde el viernes pasado, aunque su estreno estaba programado para el día de hoy.

Cines toman medidas precautorias

Cinemex informó que durante la contingencia sus salas sólo habilitarán la mitad de su capacidad. Los espectadores que asistan podrán notar que al comprar su boleto una fila estará disponible mientras que la siguiente no contará con butacas a la venta, acción que la empresa definió como un nuevo proceso “para evitar contagios y reforzar tu tranquilidad en nuestros completos”.

Por su parte, Cinépolis, dijo a través de sus redes sociales de atención al cliente que actualmente siguen “operando de manera normal”, pero han reforzado “la limpieza profunda y sanitización de nuestras salas después de cada función. También contamos con gel antibacterial”.

La Filmoteca de la UNAM suspendió todas sus actividades en las tres salas del Centro Cultural Universitario, así como en el Cinematógrafo del Chopo “hasta nuevo aviso”. Mientras que la Cineteca Nacional informó que estarán ofreciendo funciones con la mitad de su capacidad en las salas de cine, aunque las funciones en el foro al aire libre y las demás actividades artísticas fueron canceladas.