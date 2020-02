Escucha aquí el podcast ⬇

En esta nueva entrega Alexandra Bretón y Rosalinda Palomeque te darán la reseña de 911 Lone Star, serie protagonizada por Rob Lowe y en la que aparece por primera vez en televisión Liv Tyler.

La segunda recomendación es No hables con extraños que tienen un guion tan bien estructurado que no te dejará levantarte de tu asiento. Se recomienda tomar un fin de semana completo para no despegarte de la pantalla. Siguiendo por esa línea, nos comentan de The Strangers, para que remates las historias de suspenso.

La segunda parte de este podcast es una plática con James Poniewozik, periodista y principal crítico estadounidense de televisión de The New York Times que nos habla del futuro de la televisión entre otras cosas.

