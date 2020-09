Escucha aquí el podcast ⬇️

Septiembre fue mes de los estrenos más esperados en tres populares plataformas de streaming. Tres diferentes producciones pero con algo en común: el suspenso y el temor constante que cada nuevo episodio brinda al espectador.

Ratched, la nueva serie de Ryan Murphy (creador de Glee, American Horror Story, Hollywood, The Polititian y American Crime Story), se inspira en un clásico del cine para traernos a una nueva villana aterradora, una enfermera psicópata que ama torturar psicológicamente a sus pacientes.

La serie tiene sus orígenes en la enfermera Mildred Ratched, la villana que le hizo la vida miserable a Jack Nicholson en la película One Flew Over the Cuckoo 's Nest. Esta vez, Sarah Paulson se convierte en la enfermera para mostrarnos sus orígenes y el camino que siguió para transformarse en la pesadilla de sus pacientes.

Ya falta muy poco para que descubras el origen de uno de los personajes más inquietantes del mundo. Ratched. 18 de septiembre.

Apple TV+ estrenó su primera serie que no es de habla inglesa. Tehran se centrará en la historia de una agente del Mossad que se infiltra en una misión peligrosa. Tanto ella como las personas que la rodean estarán en grave peligro. Esta producción brinda un gran giro a las historias de espías, que estaban enfrascadas en la narrativa estadounidense.

La serie fue creada por Moshe Zonder, escritor reconocido por Fauda, su anterior trabajo para Netflix. El reparto de la producción está encabezado por la actriz israelí Niv Sultan; el actor Shaun Toub; la estrella internacional Navid Negahban; Shervin Alenabi, Liraz Charnhi y Menashe Noy.

When a mission goes wrong, an Israeli Mossad agent must find a way out before her enemies find her. Watch the new thriller #TehranTV September 25 on Apple TV+

The Vow es un retrato a fondo sobre NXIVM , la secta camuflada de organización de superación personal que cometió el delito de tráfico sexual y cobró importancia en México porque en ella estuvo involucrado Emiliano Salinas, hijo del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

Lo fascinante de este documental, disponible en HBO, es que detalla cómo es posible (y hasta fácil) caer en las garras de un culto, incluso para aquellos que parecen ser sumamente inteligentes, poseer un criterio formado y una vida estructurada.