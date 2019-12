Escucha aquí el podcast ⬇





Diversos contenidos se basan en hechos reales. Algunos retomaron crímenes que conmocionaron a la sociedad y lograron mucho éxito. En este episodio escucharás los que influenciaron en sentencias o la opinión pública, otros rayan en la ironía.

El estreno de Truth Be Told es el pretexto para retomar Serial y los podcast que narran homicidios como la apuesta de Spotify, Fausto. No se deja de lado la cómica American Vandal, que se burla del morbo del público ante el show mediático.





En la segunda parte Alexandra Bretón y Rosalinda Palomeque nos cuentan de la tercera temporada de The Marvelous Mrs. Maisel, una comedia que retrata a una mujer libre que rompe estigmas sociales.

Here’s something that even Abe and Rose can agree on: Season 3 of #MrsMaisel is more marvelous than ever. Watch it now on @PrimeVideo. https://t.co/mcm7qcEKpZ pic.twitter.com/vjOw7Q6Dyq — The Marvelous Mrs. Maisel (@MaiselTV) 12 de diciembre de 2019





