Escucha aquí el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast

Deezer





Israel está entre los 10 principales exportadores mundiales de series de TV y es "muy probablemente el primer exportador per cápita", según Amos Neumann, uno de los directores del grupo Armoza Formats, uno de los grandes productores y distribuidores israelíes.

Las serie israelíes están comenzando a verse en versión original y te permite sumergir en la cultura local. Aunque la mayoría conozcamos este tipo de producciones por sus temas relacionados con la guerra, existen una gran variedad de dramas que te harán reír y emocionarte.

The Baker and the beauty, disponible en Amazon Prime Video, es una serie de televisión israelí de comedia romántica que sigue la historia de amor entre un simple panadero y una supermodelo internacional.

La serie adopta un enfoque cómico de las divisiones étnicas judías en Israel al explorar la relación entre una mujer judía Ashkenazi privilegiada y su interés amoroso judío Mizrahi (judío yemenita) de clase trabajadora.

La serie israelí que ha cautivado al mundo es Fauda. En español, Fauda significa "caos" y es la primera serie de televisión israelí bilingüe (árabe y hebreo), comprada por Netflix en 2016, que fue un éxito internacional.

Esta serie de misterio, cuyos protagonistas son soldados israelíes, especialistas en misiones de infiltración en la Franja de Gaza, y milicianos armados del movimiento terrorista palestino Hamás, se basa en la experiencia personal de sus dos coautores, Lior Raz, ex miembro de una unidad especial del ejército israelí, y Avi Issacharoff, quien durante mucho tiempo fue reportero en los territorios palestinos.

En Apple TV+ puedes ver Tehran, el nuevo thriller sobre el conflicto entre Israel e Irán. Se centra en Tamar Rabinyan, interpretada por Niv Sultan, una agente y genio de las computadoras del Mossad con la misión de ingresar sin ser detectada a Teherán para poder neutralizar un radar iraní y facilitar así un ataque aéreo de Israel sobre un reactor nuclear, todo en un lapso de 24 horas. Pero las cosas no resultan como estaban planeadas, principalmente porque no sabe si confiar en sus propios aliados.

Debido al conflicto de varias décadas entre Irán e Israel, los productores tuvieron que rodar la serie en Atenas, Grecia, donde con asesoría de expertos recrearon las calles de Teherán.

La serie que causó controversia desde su estreno fue Our Boys, de HBO. La serie aborda uno de los conflictos más sensibles, recientes y desgarradores en la historia de Israel y Palestina.

Cuenta la historia de los eventos sangrientos que tuvieron lugar en el verano de 2014, cuando tres jóvenes israelíes fueron secuestrados y asesinados por miembros del grupo terrorista Hamás. Como respuesta, tres colonos secuestraron y mataron a un adolescente palestino de 15 años.

La serie lleva a la ficción la investigación del secuestro y asesinato de un adolescente palestino en julio de 2014, al día siguiente del entierro de tres jóvenes israelíes secuestrados y asesinados tres semanas antes por militantes de Hamás. La escalada de tensión tras el doble crimen fue una de las razones que desencadenó la invasión israelí de Gaza en julio de ese año y el conflicto bélico posterior.

Cuando los héroes vuelan, disponible en Netflix, está basada en una novela homónima del fallecido escritor israelí Amir Gutfreund, un thriller dramático que se centra en cuatro amigos, veteranos de un comando especial israelí de la Segunda Guerra del Líbano, quienes, once años después de separarse, deben reunirse para una misión muy personal.

Al recibir noticias de que Yaeli, exnovia de uno de los amigos y hermana de otro de ellos, aún puede estar viva pese a que se le daba por muerta, los cuatro amigos se embarcan en una misión para encontrarla. Su viaje los lleva a lo más profundo del corazón de la jungla en Colombia, donde pronto se dan cuenta de que si desean tener éxito en su búsqueda, cada uno de ellos deberá enfrentar primero el trauma que los enfrentó años antes.

Tras el éxito de Poco ortodoxa, la gente corrió a ver en Netflix la serie Shtisel. Este drama se centra en las vidas de la familia Shtisel que viven en un vecindario ultra-conservador de Jerusalén. Los miembros de los Shtisel viven en una zona sin internet y deben cumplir con las rígidas normas de su lectura de la fe judía, si bien hay familiares que se sienten atraídos por un estilo de vida más convencional y abierto.

La serie fue galardonada con múltiples premios, incluyendo 11 Israeli TV Awards por su primera temporada (incluyendo Mejor drama, Mejor actor, Mejor director y Mejor guion) y otros 6 premios por la segunda entrega (incluyendo Mejor actor y Mejor actriz).

Por último, Netflix nos sorprende con El Mosad, una serie documental donde ex miembros de una de las más reputadas y temidas agencias de inteligencia del mundo, el Mossad, detallan cómo es la vida de quien se dedica al espionaje y las operaciones encubiertas, y la manera en que Israel ha utilizado el organismo para desarrollar su política internacional.

De este modo, la serie conformada por cuatro episodios nos atrapa con testimonios y tomas reales y con historias de misiones tanto exitosas como frustradas. Pocas veces se tiene acceso a información tan privilegiada, lo que convierte a la serie en un tesoro de la televisión actual.