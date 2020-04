[Podcast] ¿Es en serie?| El fashion a cuadro y Tiger King

Escucha aquí el podcast ⬇

La moda involucra mucha creatividad, estilo y en esta nueva entrega descubrirás el detrás de bambalinas de muchas celebridades glamorosas.

El estreno de Making the Cut con Tim Gunn con Heidi Klum en Amazon es un pretexto para dar un recorrido y tomes nota para armarte un buen maratón por programas sobre fashion.

Desde recuerdos de Project Runway pasando por Next In Fashion y otros documentales que no te puedes perder, como: Franca: Caos y Creación, Maddman The Steve Madden Story Trailer e Iris.



El segundo bloque está dedicado a una serie documental que parece ciencia ficción, Tiger King: Murder, Mayhem and Madness, que narra la vida de Joe Exotic, entre crímenes y personajes raros, despertó furor en redes sociales.

Escucha a Alexandra Bretón y Rosalinda Palomeque para conocer más contenido en streaming.