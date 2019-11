Escucha aquí el podcast ⬇

Spotify

Google Podcast

Apple Podcast





En esta nueva entrega del podcast ¿Es en serie?, te dan las reseñas de los productos con los que Apple TV+ hace su oferta mundial en la guerra del streaming.

Se destaca que los guiones tienen mejor calidad que otras plataformas y han enfocado las producciones a targets específicos, ya que contemplaron al público infantil, adolescente y variedad para adultos.

La gran apuesta es The Morning Show, al grado de que cada episodio les cuesta 15 millones de dólares. Es protagonizada por Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carell.

También han lanzado: See, Dickinson, For All Mankind, Snoopy en el espacio y Helpsters, de las que podrás escuchar todos los detalles en el podcast.

En la recomendación semanal conocerás Dublin Murder y His Dark Materials.

Starz

Te recomendamos ⬇