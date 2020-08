Escucha aquí el podcast ⬇️

En esta emisión de ¿Es en serie? traemos las mejores recomendaciones por si no sabes que ver este fin de semana, ya sea que te guste maratonear o disfrutar las series un episodio a la vez.

Mientras su familia dormía, Michelle McNamara pasaba las noches investigando y escribiendo un libro acerca del Asesino de Golden State, sumergiéndose en el mundo de las salas de chat online y los blogs de investigación criminal.

I'll Be Gone In The Dark se trata de una serie documental true crime en donde se cuenta la historia de Michelle McNamara, una periodista que investigó hasta las últimas consecuencias el caso del asesino serial de Golden State.

Un magistral relato verídico sobre el asesino que aterrorizó a California durante más de una década. HBO fue la cadena responsable de dar vida al legado de la periodista.

La pérdida de Michelle ha sido un gran golpe, pero también la motivación para que su familia y amigos vean su trabajo terminado. Esta noche, nuevo episodio de I'll Be Gone in The Dark: El Asesino Sin Rostro en #HBOLAT y #HBOGOLA. #IllBeGoneInTheDark

Si te interesa ver series extranjeras, en Netflix puedes ver El Jurado. Es una serie belga que se ocupa de seguir las vidas de los 12 miembros de un jurado popular y de sus dos suplentes. Un interesante cambio de foco en el abordaje de un caso judicial hecho ficción.

El caso de la mujer acusada de haber matado a su hija, y también de haber asesinado mucho antes a su mejor amiga, oficia de disparador, pero luego, con el correr de los 10 episodios, pasa a un segundo plano, para luego sí tener su broche de oro en la última escena.

La adaptación de la obra de ‘Pussy Valley’ de Katori Hall, quien respalda la producción como showrunner y productora ejecutiva, nos mostrará las historias que convergen entre bailarinas y clientes dentro de un club nocturno ubicado en el fondo del Delta del Mississippi.

P-Valley es una producción disponible en Starzplay que refuerza el empoderamiento femenino. Todos sus episodios fueron dirigidos por reconocidas mujeres dentro de la industria, entre las que destacan Karena Evans, Kimberly Peirce, Millicentr Shelton, Tamra Davis, Geeta V. Patel, TshaSmith, Sydney Freenland y Barbara Brown.

#PValley regresa en su 2da temporada, exclusivamente por #STARZPLAY. 👏 🎉

Pero si buscas algo ligero para reír un rato, en Netflix se estrenó Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy contra el reverendo. Tras Black Mirror: Bandersnatch, en este episodio especial los usuarios tendrán el control de la historia en todo momento.

Esta vez Kimmy está mejor acompañada que nunca. Además de los personajes que la acompañaron durante sus temporadas, la película contará dentro de su reparto con el actor Daniel Radcliffe, mejor conocido por interpretar a Harry Potter en la saga cinematográfica.