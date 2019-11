Escucha aquí el podcast ⬇

Spotify

Google Podcast

Apple Podcast





Se estrenó la tercera temporada de The Crown con nuevos actores que logran con su trabajo un despliegue de talento por el que vale la pena ver esta serie original de Netflix. Recuerda que no se trata de un documental, ya que narran hechos que no sucedieron o los alteran para lograr entretenimiento en la narrativa.

La recomendación de la semana en esta nueva entrega es Hernán, el hombre, que se transmite en 3 sistemas de pantalla: Amazon Prime Video, TV Azteca y History Channel. Una producción con gran inversión en México.

Los creadores se basaron en datos históricos supervisados por académicos. No te pierdas los datos que te dan Alexandra Bretón y Rosalinda Palomeque en este podcast.





Te recomendamos ⬇