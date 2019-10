Escucha aquí el podcast ⬇

Acompaña a Alexandra Bretón y Rosalinda Palomeque en un nuevo episodio de ¿Es en serie?, quienes recuerdan series mantuvieron pendiente a la audiencia por años.





El recuento comienza con Lost, que cambió la forma de ver series, ya que se comenzaron los maratones. Los fans esperaba a que salieran a la venta los DVDs para no perderse en la trama confusa.

También escucharás de las series dominantes en los 90 que se desarrollaban en Nueva York, como Mad About You, The Nanny y Seinfeld.

La recomendación semanal está basada en los ganadores del Emmy, AQUÍ tendrás la guía para ver las mejores.

