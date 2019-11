Escucha aquí el podcast ⬇

Es momento de practicar otro idioma y vivir la experiencia de la narrativa rusa. Quizás las producciones que son más conocidas son las telenovelas, poco a poco eso va cambiando.





En esta nueva entrega de ¿Es en serie?, sabrás todos los detalles de Better than Us, que no la produjo Netflix, pero la famosa plataforma decidió comprarla y darle difusión como si fuera una de sus "originales".









No podía faltar en este viaje a Europa del este los personajes históricos o las producciones que han causado un impacto social como marchas para que no cancelen la transmisión de episodios nuevos.





Desde Catherine The Great a Better Than Humans, pasando por The Sniffer, tocando también la polémica de Los últimos zares de Netflix.





La recomendación semanal es Evil, que está disponible en Universal Tv y es una historia que habla del horror y hasta dónde puede llegar esa maldad, una mezcla de religiosidad, ciencia y psicología.





La lista completa, detalles de las producciones, actores y más con Alexandra Bretón y Rosalinda Palomeque.





