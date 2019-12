[Podcast] ¿Es en serie? | Olvídate de parpadear: Servant, The Twilight Zone y The Irishman

Escucha aquí el podcast ⬇

Servant se perfila como una de las mejores series que ofrece Apple TV Plus. Un triller desconcertante que va dejando con más dudas al espectador. La historia va de que una pareja perdió a su bebé y como terapia adquieren un muñeco para superar el hecho. Cuando la madre debe volver a trabajar contratan a una niñera y ahí comienza todo.

Vuelve la Dimensión desconocida en manos de Jordan Peele, director de Get Out y Us, películas que rompieron paradigmas en el terror. La nueva versión de The Twilight Zone, agregarán la tecnología contemporánea a la narrativa. Hay quienes ya la comparan con Black Mirror, pero promenten mucho más.

Para terminar, detalles de The Irishman de Martin Scorsese, una película que reúne a la meca de la mafia en pantalla.

No te pierdas esta nueva entrega de ¿Es en serie? con Alexandra Bretón y Rosalinda Palomeque.

