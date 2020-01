Escucha aquí el podcast ⬇





Spotify

Google Podcast

Apple Podcast

Muchos fans manifestaron tristeza porque termina la serie Criminal Minds., que se mantuvo durante 15 años en la preferencia de la audiencia. Una producción que puede provocar escalofríos, ha mostrado asesinatos y casos de investigación que se resuelve en ese mismo episodio. Hizo a grandes estrellas de la televisión como Matthew Gray Gubler.

View this post on Instagram Our boys are in trouble. #CriminalMinds A post shared by Criminal Minds (@crimmindscbs) on Jan 28, 2020 at 1:10pm PST

En este episodio escucharás un recorrido por series que llevan más de 10 años al aire como La ley y el orden, Grey's Anatomy, The Simpsons, NCIS y The Walking Dead. No te pierdas esta nueva entrega en la que Alexandra Bretón y Rosalinda Palomeque comparten sus "telenovelas".

View this post on Instagram Michonne has her walker guards back in the promo for #thewalkingdead Season 10B 👀 . . . #twd #walkingdead #season10 #skybound #amc #michonne #danaigurira A post shared by The Walking Dead (@thewalkingdead) on Jan 25, 2020 at 12:10pm PST

La segunda parte es una reseña de Little America de Apple TV que muestra historias exitosas y conmovedoras de migrantes.

View this post on Instagram A dramatic ending and a new beginning. The season finale of @ServantOfficial is here, plus the premiere of #LittleAmerica. Watch now on the Apple TV app. A post shared by Apple TV (@appletv) on Jan 18, 2020 at 11:21am PST

Te recomendamos ⬇