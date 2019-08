Policías y Ratones podría tener su remake en Live-Action

Los remakes de acción real tiene mucho camino por delante, desde las obras clásicas y míticas, hasta las menos recordadas pero que formaron parte de la infancia o juventud de muchos.

Basil, el ratón superdetective tendrá su live-action, así lo reveló el medio We Got This Covered, en el proyecto se utilizarán animaciones para crear a los ratones, con escenas de acción real.

Esta película fue una de las más queridas en los 80, durante la época conocida como Black Age, cuando las películas animadas que Disney lanzó, no tenían un gran impacto en la audiencia, hasta que los resultados obtenidos en la cinta marcó el fin de la mala racha.

Hasta el momento no se conoce fecha exacta de su lanzamiento ni la confirmación de Disney, pero seguramente habrá noticias de ella durante la D-23.

La película está basada en una serie de libros infantiles de Eve Titus, quien a su vez los escribió en homenaje a las aventuras de Sherlock Holmes. La cinta original contó con la voz de Vincent Price como "Ratigan".

Además de este live-action, el sitio señala que Disney se preparan también películas como Cruella de Vil, Pinocho y El jorobado de Notre Dame, así que nos espera mucha diversión.

