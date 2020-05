Polo Rojas rinde homenaje a los “superhéroes de capa blanca”

Polo Rojas, ex concursante de La Voz México, ofreció un concierto virtual con causa este sábado, donde homenajeó a los superhéroes de ropas blancas que atienden en los hospitales a los contagiados del Covid-19 como doctores, enfermeros y camilleros.

“Un porcentaje fuerte se destinará a adquirir equipo médico para atender a enfermos de coronavirus como cubrebocas, guantes, pañuelos desechables, gel antiséptico, alcohol en gel. Todo esto lo recaudará Livevents y se lo proporcionará a una asociación altruista designada por ellos”, detalló.

El compositor y cantante con poco más de 18 años de trayectoria en la música de balada romántica se une a las filas de Aída Cuevas y Jorge Coque Muñiz, quienes anteriormente hicieron sus recitales live exitosamente con el mismo fin en la plataforma digital.

Polo Rojas comentó que estuvo en un sitio sanitizado con bocinas y su música mayormente fueron en pistas, pero se acompañó de un guitarrista para algunas canciones en acústico.

Como adelantó a El Sol de México, interpretó Cuántas Veces, Ese Primer Beso, Sueña, Qué Bonito, Algo Contigo y Me Tenías, que la hizo en colaboración con Gian Marco, “que en su versión original es flamenca”.

Al encontrarse confinado poco más de mes de y medio en su casa de la CdMx, reiteró el hecho del porqué aceptó de manera desinteresada brindar un concierto con causa:

“Busco ayudar a la gente que está ayudando, a estos profesionales de la medicina que salvan vidas aunque el ciudadano esté en las peores condiciones de salud, ellos están para sanarnos. Es lo que me emociona y empuja al recital, porque ellos tienen las mejores ganas de hacer su trabajo a pesar de que están en riesgo. Eso para mí es mi principal motor y empatía para ayudarlos”.

“Tengo una actitud de obediencia al reglamento de salud y los cuidados que debemos tener en lo personal y en global como parte de las recomendaciones. No, no tengo miedo a la enfermedad, sino que tengo que ser congruente con la sociedad a la que quiero, que esté viva. Mi familia, mis sobrinos, mis primos. Me encantaría que cuando pase esta emergencia sanitaria, todos estuviéramos bien. Son mis expectativas.

Al Covid-19 “le estamos haciendo frente, porque buscamos un futuro halagüeño para el resto de nuestras vidas, tras salir de la emergencia sanitaria”, confía.

Polo Rojas sigue en las plataformas digitales con temas románticos como Si me Tenías, Ese Primer Beso, Buenos Días, Cuántas Veces y Con los Años que me Quedan.