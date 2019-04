Ponen punto final a la historia de Botellita

Una numerosa multitud de amigos, familiares y músicos acudieron a despedir a Armando Vega-Gil, integrante fundador de Botellita de Jerez, quien se suicidó la madrugada del pasado lunes tras la denuncia anónima que se hizo en su contra por acoso sexual a una adolescente de 13 años a través la cuenta de Twitter @MeTooMúsicos.

Los integrantes de Botellita de Jerez, Francisco Barrios El mastuerzo, Santiago Ojeda, Pablo Hernández y El sr. González, hablaron muy poco sobre la muerte de su compañero, pero sí dejaron en claro que tras lo ocurrido, Botellita de Jerez desaparecería.

“Cada músico seguirá con su proyectos personales, quizá hagan cosas juntos pero nunca más como Botellita de Jerez”, apuntó Paola González, mánager de la agrupación no sin antes asegurar que en unos días más se dará una conferencia para formalizar la culminación de la agrupación”.

El mastuerzo expresó con la voz entrecortada: “Se hará todo lo necesario para homenajear a nuestro carnal. Haremos un documento donde expresaremos nuestro punto de vista de lo acontecido, también agradecemos los mensajes de distintos compas, amigos y fans, les agradecemos todos”, finalizó.

La pequeña sala donde se llevó a cabo el velorio del músico rápidamente se llenó de dolientes que no aceptaban la partida de un hombre que todos coincidieron, era de alma tranquila y servicial, por lo que la molestia generalizada fue exigir un mayor control en cuanto a las denuncias que de manera anónima se hacen públicas.

Entre las figuras que no emitieron declaraciones destacaban Abulón, Pato Iglesias y Alfonso André, pero quienes no dejaban de manifestar su descontento por lo publicado como denuncia contra su amigo Armando Vega, hubo quienes desde adentro gritaban “detengan las denuncias anónimas, den la cara las demandantes”, lo que reveló lo que todos pensaban alrededor del ataúd del integrante de Botellita de Jerez.

El cuerpo de Vega Gil llegó a la funeraria ubicada en la colonia Roma cerca de las 23:30 horas, pero horas antes desfilaron por la entrada numerosas figuras del espectáculo, quienes expresaron su dolor por la pérdida de quien coincidieron, era un hombre excepcional.

Uno de ellos fue Nando Estevané, quien no sólo habló del hombre que destacó por sus virtudes musicales, sino de un familiar que por algunos años fue muy íntimo, pues la primera esposa de Armando era prima hermana del actor.

“Era un hombre muy talentoso, muy sensible, siempre estaba pendiente de ayudar a los demás, convivimos mucho en nuestra juventud porque coincidimos en muchas formas, después se divorció y nos separamos un poco, pero nunca nos dejamos de ver".

Otro de los que se detuvo en la puerta de la funeraria fue Patricio Iglesias, integrante de Santa

Sabina, quien reveló su consternación y su preocupación por lo que está sucediendo en la sociedad mexicana que se ha visto superada por declaraciones y acusaciones en redes sociales, “estoy muy consternado, más porque la gente es depredadora. Las redes sociales son terribles y la opinión de la gente a veces me asusta, parece que es la Santa Inquisición”, señaló.

Por otra parte, el escritor Xavier Velasco manifestó su consternación de quien dijo “era más un hermano que amigo, convivimos mucho tiempo, aunque nunca cené en su casa ni él tampoco visitó la mía, siempre terminábamos una buena noche en medio de pláticas y anécdotas, era un artista muy sensible, nos peleamos una vez porque no llegué a la presentación de su libro, no me lo perdonó, pero aun así seguíamos compartiendo porque la amistad nunca se terminó. Creo que la decisión que tomó fue por algo que pasamos todos, puede ser tristeza, depresión, pero al final cada hombre tiene sus propios demonios y en algún momento los llegamos a ver de frente”, expresó.

Armando Vega-Gil fue sepultado ayer en el panteón Los Cipreses en Naucalpan, Estado de México.