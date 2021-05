Pop Evil reconecta con su música

La banda de heavy metal Pop Evil pasaba la mayor parte del año realizando giras en otras ciudades, y por lo tanto su ritmo de trabajo siempre era acelerado. Pero gracias a la cuarentena tuvieron la oportunidad de regresar a sus inicios, y trabajar su más reciente álbum, Versatile, poniendo extremo cuidado en todos los detalles.

"Siempre estábamos con la presión de terminar y salir de tour, teníamos dos semanas para hacer el siguiente disco porque debíamos salir a tocar después, siempre teníamos una fecha de entrega, no nos podíamos sentar a trabajar. Ahora con Covid no pudimos hacer nada, entonces logramos muchos cambios en el proceso. Lo necesitábamos, podíamos regresar y experimentar un poco, y encontrar algo con lo que estuviéramos felices", compartió Leigh Kakaty, vocalista del grupo.

El cantante adelantó que los fans podrán ver una parte muy íntima de su proceso creativo, ya que se aseguraron de plasmar detalles que anteriormente sólo compartían con su familia y amigos, que los veían trabajar en el estudio. Por ello, asegura que éste es su mejor material discográfico hasta el momento, y están felices de ver qué les depara ahora que la industria se reactiva.

"Entre más fuerte estás mentalmente, más fuerte estás para salir y lanzar un disco. Un nuevo álbum es muy difícil, tienes que tomarte un par de años, porque la gente no conoce esta música nueva, es difícil para ellos familiarizarse con algo nuevo. Aunque no queríamos este break, ahora que lo tuvimos me siento muy agradecido por haber tenido todos estos momentos".

En defensa del rock

Uno de los preceptos que la banda ha predicado desde sus inicios es la defensa del rock entre el público de todas las edades. Convencido de que éste "nunca va a morir", Leigh se pronunció en contra de aquellos que atacan al género, argumentando que ya está pasado de moda.

"Creo que es hasta ofensivo para los fans que van a ver nuestros shows. Es un golpe en la cara a cualquier persona que ha ido a un show de rock, la última vez que estuve en un show en México había más de tres mil personas", subrayó. "Como parte de la comunidad roquera creo que tenemos que cambiar esa mentalidad, esa es la razón. Tenemos que recordar al resto del mundo de que estamos aquí".

El músico añadió que también es responsabilidad de los adultos enseñarles a las nuevas generaciones el valor que ha tenido la música en general a lo largo de la historia, para que aprendan que el rock o el metal van mucho más allá que un par de" riffs" de guitarra.

Para los próximos meses, Pop Evil tiene conciertos presenciales en algunas ciudades de Estados Unidos, y planean visitar Latinoamérica en cuanto cesen las restricciones sanitarias en las principales ciudades.