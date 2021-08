Por accidente fui Juan Gabriel: Julián Ramón, protagonista de bioserie

Hace cinco años cuando Juan Gabriel murió, Julián Román, quien lo interpreta en la bioserie Hasta que te conocí, estaba inmerso en un nuevo desafío actoral, filmaba en Colombia El comandante, ajeno a la tarde alborotada e incrédula que se vivía en México por la partida del cantautor.

Recibió un mensaje del productor Mariano Carranco que le informó la noticia. “Me escribió que había muerto y yo lo tomé como que la serie no había funcionado. Cualquier cosa menos que él se había ido”, narra el actor en entrevista con El Sol de México.

Ese día, por coincidencia Tv Azteca emitió el capítulo final de la serie que narra la vida del Divo de Juárez. A la distancia Julián recuerda que la noticia lo conmovió tanto que no supo cómo reaccionar. “No entendía por qué me afectaba tanto. Y fue mi padre el que me dijo: ‘Cómo no te vas a sentir mal si lo conociste sin conocerlo. Supiste cosas que mucha gente no sabía, estuviste en sus pantalones’”.

Mientras realizaba el rodaje de Hasta que te conocí, Román no conoció físicamente a Juan Gabriel, pero sí de manera íntima. Para preparar el papel, el actor escuchó las cintas de grabación con las entrevistas que se le realizaron al cantante para escribir el guion de la historia.

“En el audio escuchas lo que sintió cuando la mamá lo dejó tanto tiempo en ese orfanato. Su experiencia en la cárcel, cuando no podía grabar porque estaba demandado por las disqueras. Y empiezas a escuchar esa angustia y lo que significó para él”.

Gracias a esos audios conoció la dualidad del ídolo de Parácuaro, Michoacán. “En ellos se nota el giro de Juan Gabriel a Alberto Aguilera Valadez. Cuando arrancan oyes al cantante, al personaje. Y a los cinco, seis minutos que entra en confianza y olvida la grabadora, se va Juan Gabriel y llega Alberto, encantador, frágil con total sensibilidad y precisión en lo que narra, porque lo hacía dándote fechas exactas”.

Julián Román se volvió Juan Gabriel por accidente. Si bien realizó el casting para interpretar al cantante, no sabía que la serie contaría toda la vida del Divo de Juárez. “Yo había entendido que Juan Gabriel aparecía en un par de escenas de una serie. Así que mandé el casting y me dijeron que le había encantado, pero él quería a un actor mexicano. Ahí comprendí que era para contar su historia y me sentí a salvo porque de tener el papel sería mucha responsabilidad”

A los 15 días, el colombiano recibió la llamada de su manager diciéndole que Juanga había dado luz verde para que lo interpretara. Lo que siguió después de la emoción por esta noticia fue una crisis nerviosa que no se detuvo hasta que comenzó a trabajar en el personaje.

“Organicé todo para irme a México. Eran las 11 de la noche, me metí a la ducha y cuando me acosté me cayó el veinte. ‘¿En qué me metí?’, pensé. Hasta entonces entendí la dimensión y empezaron los nervios, muchas noches de insomnio para realizar una búsqueda respetuosa de Juan Gabriel, por todo lo que significa, no sólo musical, sino culturalmente”.

Lo que siguió fue preparar al personaje mañana, tarde y noche. “Los vecinos del depa donde vivía seguro pensaban que estaba despechado, porque escuchaba Juan Gabriel 24 horas. Llegaba y escuchaba todas sus rolas, los audios que tenía. Y al conductor que me llevaba al set lo tenía loco porque era oír a Juanga desde mi casa hasta el set. Así por cuatro meses”.

Juan Gabriel vendió alrededor de 100 millones de copias de sus discos en sus 45 años de carrera. Compuso unas mil 500 canciones que han sido interpretadas por centenas de cantantes. Se presentó dos veces en Bellas Artes, marcando un hito para este recinto y la música mexicana. Además protagonizó varias películas.

“Su impacto cultural es muy fuerte, no sólo en México sino en toda Latinoamérica. Por ejemplo, hoy en Colombia los noticieros están conmemorando su aniversario luctuoso. Es una persona muy importante. Así que para mí fueron muchas noches de insomnio”.

Julián Román se quedó a días de conocer a Juan Gabriel. Antes de que el cantante falleciera habían planeado tener una reunión. Sin embargo, tras su muerte, el actor pudo acercarse al Divo gracias a un especial para promocionar la serie que fue filmado en la casa de Acapulco del cantante.

“Fue un momento muy emocionante y doloroso porque ese lugar es donde compuso muchas canciones. Pude ver su cuarto, su baño, su comedor. La colección de discos que tenía, de las primeras ediciones de sus álbumes. Fue muy especial para mí”.

Este personaje cambió su vida y su carrera. El Divo de Juárez le abrió las puertas para darse a conocer en México, pero sobre todo pudo conocer a la persona detrás de la estrella. “Ha sido la fortuna más grande que me ha tocado en mi carrera”.